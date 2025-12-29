安心回家 新北市區公車2026跨年延後收班

《圖說》跨年接駁加班車LED。〈交通局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市區公車為服務參加台北跨年夜歸的民眾，將於跨年夜(31日)延後收班，包括自捷運圓山站發車到林口的937快速公車，以及與捷運站銜接的16條公車路線，將延後至元旦凌晨零時起發末班車，讓參加跨年活動的民眾能安全、安心搭乘大眾運輸回家。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，這16條公車路線分別是909、920、937、939、紅26、紅27、橘2、橘5、藍2、藍15、藍23、藍37、藍38、藍41、綠2左、綠2右等，配合台北跨年活動將分別延後至元旦零時或凌晨1時發末班車，同時車頭LED面板會顯示「跨年接駁加班車」，民眾可多加搭乘。