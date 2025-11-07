安心學習快樂成長 新北友善校園十連霸全國第一
【民眾新聞葉柏成新北報導】教育部114年「友善校園獎」結果出爐，新北市以21件亮眼成果奪冠，締造連續10年蟬聯全國第一的紀錄，獲獎件數更超過全國半數，堪稱全國友善校園推動的標竿。獲獎學校與人員今（7）日於台鋼科技大學接受教育部公開表揚，展現新北教育團隊在學生輔導與校園安全上的深耕與行動力。
教育局長張明文表示，教育的核心價值是尊重、理解與陪伴，新北市的友善校園推動已不僅是一項政策，而是一種教育文化。為強化學校輔導與安全支持網絡，市府將於114學年度再投入近5,000萬元，增置62位學務與輔導人力，與學校專業團隊攜手守護每位孩子，打造更安全、更幸福、更具溫度的學習環境。
他指出，新北市能連續十年蟬聯全國第一，關鍵在於從「制度落實」到「文化深化」的全面推進。未來將持續強化輔導支持、情緒教育與校安防護，讓每一所學校都成為孩子安心學習、快樂成長的幸福園地。
張明文說， 今年新北在「傑出人員獎」表現特別亮眼，多位學輔夥伴長年投入生命教育、品德發展與情意輔導，讓「友善」不只是口號，而是校園日常。這群教育現場的默默耕耘者，以行動陪伴孩子面對成長挑戰，讓每個孩子都能自信成長、幸福前行。
土城國中詹政益組長深耕生教組工作逾9年，陪伴學生面對困境、重建行為目標，協助迷途孩子找回方向。
重慶國小賴佳吟專輔教師推動SEL社會情緒學習教育，帶領學生認識自我、接納差異、練習同理。
光復國小蔡蕙如老師以阿德勒心理學為本，營造鼓勵與歸屬並存的班級文化，讓校園充滿正向溫度。永吉國小游文彬主任以孩子為核心，打造「吉享養雞場」與「友善吉雞小隊」，陪伴高風險家庭學生，透過照護生物與合作學習培養責任與自信。
埔墘國小林君賢主任推動「為淡水河做一件事」行動，帶領學生走入社區倡議環境永續，並扶持學障生在籃球場上找回自信，實踐教育公平與運動平權。
三民高中李慧鈴主任導入「正念減壓（MBSR）」課程，培訓教師與學生建立情緒覺察與調適力，為校園注入溫暖安定的能量。
其他人也在看
「2」改成「3」！國小代課老師竄改考卷送分 4班要重考
台南一所國小一名小六自然科代課老師，竟擅自竄改學生段考答案，企圖提高成績，影響25名學生，校方已收回考卷並展開調查。該名老師在約談後表示壓力大已提出離職，但有四個班級必須重新考試。教育局主秘陳宗暘強調，若證實老師修改成績，將依規定終止契約並究責。家長們則憂心孩子需重考，直呼「每次考試對學生來說都很重要」！TVBS新聞網 ・ 17 小時前
女老師帶頭作弊！偷改段考考卷答案遭小學生當場抓包 火速辭職神隱
時間進入11月，也是各大學校的期中考時段。未料台南某所國小，竟出現一名女老師疑似為了提高年級成績，偷偷改答案，不僅被學生當場抓包通報給班導師，校方展開調查後，該名女老師立刻火速辭職避風頭，消息讓家長震驚不已，校方也只能重新進行考試，也驚動台南市教育局出手調查。中時新聞網 ・ 14 小時前
傻眼！台南鐘點教師作弊「選擇題2→3」改答送分 國小生抓包通報校方
老師「作弊」被學生抓包！台南市某國小六年級一名兼課鐘點教師，上月31日，在批改段考自然科考卷時，被抓包竄改答案，以提高學生分數，校方接獲通報後立即展開調查，目前該名老師已經自行離職，至於受到影響的4個班級，自然科將擇日重考三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
明道中學學生稱霸TIRT迷宮機器人賽 三隊齊上榜
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】在2025桃園國際創新機器人節「TIRT全國迷宮機器人競賽」中，明道中學技互傳媒 ・ 7 小時前
樹林工廠大火「柑園國小也遭殃」！電腦教室遭高溫融化 駭人畫面曝光了
即時中心／林耿郁報導新北市樹林區柑園街一處鐵皮工廠，昨（6）天上午發生大火，由於火勢相當猛烈，鄰近的柑園國小也遭到波及；今（7）天學校繼續停課、期中考也順延舉行。該校電腦教室也不堪高溫影響，內部設備慘遭融化。民視 ・ 5 小時前
大學建築科系如何靠AI轉型？東海、中原與陽明交大已布局
人工智慧（AI）快速崛起，以前所未有的速度改變各行各業，大學教育急於作出因應，尤其在步向數位化、智慧化的建築產業，相關科系更是設法將AI融入從教學、設計到實作的課程當中，務求接軌產業。諸如中原大學建築系設立AI數位製造實驗室、東海大學的大渡山－東海人工智慧中心持續將AI科技導入建築系等學群，未來可期遠見雜誌 ・ 21 小時前
配合豬隻禁運禁宰措施解禁 南市持續加強午餐品質與廚餘管控
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】因應中央於5日宣布，自今（6）日起恢復活豬運輸，並自7日零時起正常辦理拍互傳媒 ・ 16 小時前
黃仁勳抵台！談「輝達台灣總部」：盼土地問題能解決
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（7）日下午搭乘私人專機直飛台南，這是他今年第四度來台。他一抵達便親切向媒體與粉絲打招呼。接受採訪時，他親口證實將參訪台積電3奈米廠，也對輝達台灣總部選址的傳言作出回應，表示：「我希望土地問題能順利解決，讓我們能在台北興建一棟漂亮的建築。」Yahoo奇摩股市 ・ 51 分鐘前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
爆挖僧人心臟續命！李連杰進手術喊「硬件維修」走路像附身發毛片曝
娛樂中心／綜合報導62歲的功夫巨星李連杰被捲入「換器官」陰謀論。面對流言滿天飛，他日前特別在中國社群平台上傳影片澄清，畫面中他赤裸上身、露出胸口，似乎想以「無疤」證明自己並未動過心臟手術。不料影片曝光後，網友放大檢視指出「三處可疑位置」疑似覆著人工皮，更有人聲稱他走路姿態與已故少林武僧秋風相似，懷疑「被附身」，發毛片也曝光。民視 ・ 2 小時前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 1 天前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。民視 ・ 6 小時前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 19 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 5 小時前