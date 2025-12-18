安心托育里程碑再+1 竹縣公設民營頭重托嬰中心今揭幕

新竹縣政府於竹東鎮頭重社區活動中心舉辦「新竹縣公設民營頭重托嬰中心揭幕儀式」。（圖片來源／新竹縣政府）

為擴大托育量能，減輕家長育兒負擔，新竹縣積極設置公共托育據點，新竹縣政府今(18日) 於竹東鎮頭重社區活動中心舉辦「新竹縣公設民營頭重托嬰中心揭幕儀式」，幼兒園孩子帶來精采可愛的太鼓秀為活動揭開序幕，由副縣長陳見賢出席與各民意代表、在地家長共襄盛舉，攜手宣告新竹縣公共托育服務再添新據點。

副縣長陳見賢說，非常開心，竹縣第9座公共托育機構在頭重地區成立，感謝鎮長郭遠彰、各民意代表攜手到場關心孩子的未來，現今普遍為雙薪家庭，孩子也生的少，個個都是寶，都是心頭肉，縣府會持續將照顧幼兒教育做得更完善，包含托嬰及非營利幼兒園。全力減輕年輕父母親的負擔。

社會處長陳欣怡說，托育服務是支持家庭發展與社會穩定的重要基礎。為回應少子化趨勢及雙薪家庭日益增加的托育需求，縣府近年積極推動公共托育政策，透過「公設民營」方式，結合政府公共資源與民間專業托育量能，逐步布建公共托嬰中心，協助家長兼顧育兒與就業，打造更友善的育兒環境。

陳欣怡也提到，頭重托嬰中心可收托28名0至2歲嬰幼兒，分為2個班級，在空間規劃、專業人力配置及安全管理等各面向，均依相關法規與設置標準嚴格把關，提供安全、舒適且符合嬰幼兒發展需求的托育環境；同時挹注政府資源，將師生照顧比降至1比4，以提升照顧品質，減輕家庭育兒照顧壓力。

陳見賢說明，目前全縣已設置8處公共托育機構，頭重托嬰中心為第9處服務據點，同時也是竹東鎮的第3處。未來將持續依各行政區人口結構及托育需求，逐步擴充公共托育服務據點，並串聯家庭支持及社會福利資源，完善整體托育服務網絡，營造「生得起、養得好、育得安心」的友善育兒環境。

