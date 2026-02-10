安心抱股過年？ 封關前台股早盤飆逾600點！台積電新天價1875元
【緯來新聞網】受惠於美股四大指數持續走強，道瓊工業指數再創歷史新高，輝達（Nvidia）與超微（AMD）同步上攻，激勵台積電 ADR 上漲 1.88％ 至 355.41 美元，日月光 ADR 更是狂飆超過6％。強勁的動能帶動台指期夜盤飆漲 262 點，為今日台股的跳空大漲奠定穩固基礎。
（圖／Artlist）
台股今（10）日開盤氣勢如虹，台積電（2330）以 1845 元開出新天價，盤中最高一度衝上 1875 元。其他權值股同步走強，台達電（2308）最高來到 1210 元、鴻海（2317）達 220 元、聯發科（2454）至 1865 元，日月光投控（3711）更大漲逾 7％，衝上 359 元歷史新高。在權值股領軍下，大盤盤中一度急拉超過 600 點，成功突破 33,000 點整數關卡，最高觸及 33,047 點，寫下台股歷史新頁。
基本面表現優異，法人分析，隨著 AI 代理應用不斷創新及 AWS 等雲端大廠上修資本支出，顯示全球AI投資動能強勁。籌碼面上，三大法人昨日已提前進場卡位，合計買超 363.42 億元。展望後市，在封關前資金動能與基本面支撐力道充足下，中長線多頭格局可望持續。
