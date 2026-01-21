安心暢遊 花蓮縱谷增充電站

電動車日益普及，花蓮縣南區鄉鎮缺乏高效能電動車充電站，影響地方觀光競爭力，觀光署花東縱谷國家風景區管理處為此在玉里鎮「安通鐵馬驛站」、富里鄉「羅山遊客中心」建置收費充電站，各提供1座2槍式快充電動樁，今年夏季預計開放壽豐鄉鯉魚潭及鳳林鎮充電站，減緩電動車主電量、里程焦慮，讓遊客安心暢遊花蓮。

縱管處長許宗民表示，玉里鎮及富里鄉因缺乏高效能電動車充電站，導致駕駛電動車的遊客規畫長途縱谷行程時，往往需要在花蓮市區或台東市區充飽電才敢上路，途中也不敢隨意偏離主幹道探索支線景點，導致路徑選擇受到限制。

他指出，縱管處希望遊客能安心深度旅遊花東縱谷，選擇富含歷史文化意義的玉里鎮「安通鐵馬驛站」、具備農遊樞紐地位的富里鄉「羅山遊客中心」，建置高規格240kW快充電動汽車充電樁（CCS1、CCS2），現已對外開放，收費標準為全時段每度9元。

縱管處副處長洪肇昌說，安通鐵馬驛站及羅山遊客中心充電站，各提供1座2槍式快充充電樁，大約能在15至20分鐘內補充200公里續航力，將大幅地提升旅遊規畫彈性，掃除駕駛里程焦慮。

縱管處強調，玉里與富里充電站只是打通縱谷綠色旅遊任督二脈的起點，壽豐鄉「鯉魚潭潭南」及鳳林鎮「鳳林遊憩區」現已完成建置充電樁，等待台電公司送電，考量2處地域較廣，充電站各提供2座2槍式充電樁，預計夏季開放使用。