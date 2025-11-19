「安心服藥‧放心睡眠」 桃療宣導正確使用安眠藥守護民眾健康





近年來，隨著生活壓力、作息不規律與焦慮情緒增加，國人失眠問題日益普遍。根據衛生福利部統計，全台每年使用安眠藥的人數持續上升，部分民眾甚至因長期依賴藥物入睡而導致身體耐受性增加或產生副作用。安眠藥濫用情形不僅造成記憶力減退、白天嗜睡與注意力不集中，更可能影響肝腎功能，甚至導致跌倒或交通事故等風險，成為潛在的公共健康隱憂。

為了協助社區民眾正確認識安眠藥與安全用藥觀念，衛生福利部桃園療養院特別舉辦「安心服藥放心睡眠」衛教講座，藥師向民眾說明常見安眠藥種類與作用機轉，並介紹副作用與停藥注意事項。藥師指出，安眠藥主要可分為苯二氮平類、非苯二氮平類及褪黑激素相關製劑等，應依照醫師評估個別病情使用，切勿自行加量或與酒精、其他鎮靜藥並用，以免造成中樞神經抑制過度。

活動中，藥師也提醒民眾，改善睡眠品質並非只能靠藥物，養成規律作息、避免睡前使用三C產品、減少咖啡因攝取及建立放鬆習慣，都是促進睡眠的重要方法。若有長期失眠或焦慮問題，應尋求醫師協助，切勿聽信偏方或自行購藥，以免延誤治療。

桃園療養院鄭淑文藥師19日表示，透過此次衛教活動，希望提升民眾對安眠藥正確使用的認知，減少濫用與誤用的風險，讓大家在了解藥物的同時，也能從生活中培養良好的睡眠衛生習慣，達到「安心服藥、放心睡眠」的健康目標。

