安心生育！「這縣市」公托量勇奪全國之冠 市長：感謝托育員辛勞

為削減全國父母的負擔，各地政府均努力推行公共托育。新北市政府今（23）天舉辦「114年嬰幼兒照顧人員及托嬰機構表揚大會」，新北市長侯友宜出席表揚得獎人員及單位，共計255位居家托育人員、托嬰機構專職人員、居家托育服務中心專職人員，以及177家評鑑優、甲等托嬰機構、以及親子館等托育服務單位獲獎。

侯友宜表示，此次表揚255位托育人員、以及177家優質托育單位，給予努力投入托育工作的夥伴實質肯定。他說，在托育人員與單位專業細心的照顧下，新北市的孩子才能獲得最好的照護，也讓雙薪家庭得以無後顧之憂地在職場貢獻。侯友宜指出，孩子的照顧工作極具挑戰，家長與長輩的關切與期待都需要以專業耐心溝通，他十分理解托育人員的辛勞，並誠摯感謝大家長期的付出。

侯友宜也說，自擔任副市長起，便推動公共托育服務，從第1家汐止忠厚公共托育中心成立至今，已拓展至127家；居家托育人員也成長至5,487位，目前家外送托率達45%，高於OECD平均36%，服務量能位居全國之冠。他承諾，市府將持續提升托育環境，讓新北孩子能在安全、快樂、平安的環境中成長。

社會局則補充道，今年度共有193家托嬰機構參與評鑑，透過評鑑的歷程檢視托嬰機構托育各項服務內容，逐步提升托嬰機構托育品質，期盼藉由公開表揚方式給予肯定與獎勵，帶動整體托育服務的正向發展。

