安心變老 星展發布無齡行動白皮書

隨著台灣邁入超高齡社會，星展基金會攜手《天下雜誌》銀天下頻道共同發布《2026無齡社會白皮書》，對比國際指標與在地數據，首度進行「高齡準備總體檢」，揭示高齡準備3大挑戰，即健康餘命、財務焦慮與勞動參與存在結構性落差，呼籲打破年齡標籤，重新定義長壽時代的社會韌性與競爭力。

台灣在健康餘命的國際排名表現亮眼，一旦交叉檢視平均壽命、不健康存活年數、性別差異等，便浮現結構性警訊，揭示台灣高齡化正在加速，卻未同步擴張高品質、有尊嚴的生活，白皮書呼籲，為縮短平均壽命跟不健康存活年數，需提早儲備肌力、養成運動習慣，強化社會連結與幸福感。

白皮書指出，台灣人均GDP成長不差，未能轉化為中高齡族群的安全感；更值得警惕的是，民眾最擔心並非退休，而是醫療、長照與突發事件帶來的財務失控風險，顯示高齡焦慮並非「怕不工作」，而是「怕不可控」，這也是金融體系、保險設計、社會安全網和政府必須共同回應的核心命題。

調查顯示，「勞動參與」是台灣最弱一環，55歲後的勞參率急遽下滑，65歲以上更降至不到10％，除了世代差異外，意味台灣缺乏「為長壽設計的工作型態」。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰指出，及早行動是轉化高齡焦慮，為安心保障的唯一關鍵，退休準備絕不能等到65歲才開始；星展以「全客群、全人生」財務規畫，回應高齡化財務準備的挑戰，依人生不同階段提供相對應的客製化金融支持。

黃思翰強調，「邁向無齡社會，不是單一機構或政策可以完成的任務，而是需要政府、企業、社區與個人共同參與的長期轉型」，星展以更前瞻的視角重新定義老化，陪伴台灣打造一個能及早準備、安心變老的無齡社會。