安心過好年！大班幼兒教育助學金及育兒津貼 桃市2/14提前發放

〔記者李容萍／桃園報導〕農曆春節將至，桃園市政府教育局考量家長年節期間的生活支出需求，原定2月25日入帳的115年1月份育兒津貼與就學補助以及114學年度第2學期5歲幼兒教育助學金款項，均將提前至2月14日前全數直接匯入家長指定帳戶，受惠人次約5萬3000人次，期盼透過實際支持減輕家庭育兒負擔，讓家長都能及時用於生活所需、安心過好年。

教育局幼兒教育科長余黛佳指出，桃園市配合中央(教育部)政策發放育兒津貼，補助對象為就讀私立幼兒園或未就學之我國籍幼兒(實際年齡滿2歲至未滿學齡5歲)，每人每月可領取育兒津貼第1胎5000元、第2胎6000元、第3胎以上7000元。另學齡5歲至入國民小學前幼兒，如就讀私立幼兒園者或未就學者，其就學補助額度亦比照育兒津貼額度辦理。

此外，市府辦理公私立幼兒園大班幼兒教育助學金，於每學期補助新臺幣4500元，作為學用品費用，協助家長採購幼兒進入國小前所需之學用品，如書包、餐具(袋)、文具用品、水壺、雨衣及冬、夏季制服等，強化幼小銜接準備。

有關中央育兒津貼相關補助規定，家長可至「全國教保資訊網」查詢。如仍有相關申請疑問，歡迎撥打教育局育兒津貼專線(電話：03-332210轉7584至7588)，或洽幼兒戶籍地區公所(社會課)諮詢。

