安心過年 工務局啟動工地春安巡查

南市工務局啟動工地春安巡查，守護環境安全並提供緊急通報系統讓市民安心過年。（記者李嘉祥攝）

▲南市工務局啟動工地春安巡查，守護環境安全並提供緊急通報系統讓市民安心過年。（記者李嘉祥攝）

農曆春節將屆，臺南市政府工務局啟動工地春安巡查，全面檢視施工中的橋樑、道路、建築等工程，要求交通維持措施、工程材料設置整齊，確保春節期間工地與環境安全；另也同步針對在建工程進行職安稽查，檢視工地安全防護設施是否完善，工作人員是否依規穿戴工作護具，作業現場是否維持良好安全衛生環境，以保障工作人員安全。

工務局表示，為確保春節服務不中斷，特成立緊急通報系統，對現有施工中工程，可藉由緊急通報系統廿四小時服務即時處理突發事件，讓市民在春節期間能持續享有高品質的各項公共設施，安心過節。

工務局強調，對於春節期間的應變處理，包括施工中工程安全維護、道路緊急修補及公園、路燈巡查維護等也已做好萬全準備，若有狀況，民眾可藉由緊急聯繫系統通報專線通知值勤人員，會以為民服務不打烊精神對公共建設進行立即改善，讓市民安心過好年。