安心過年！銀行公會協調 銀行春節期間全面暫停催收作業

〔記者陳梅英／台北報導〕年關將近，為體恤有還款困難的債務人，銀行公會已協調各會員銀行(含委外催收機構)，於農曆春節連續假期期間，自2026年2月14日至2月22日，全面停止各項催收作業，讓債務人得以安心過年。

相關體恤措施包括：

1、持續宣導債務協商資訊，鼓勵有困難的債務人儘速主動與債權金融機構聯繫，辦理債務協商事宜。

2、春節連假期間，各銀行及委外催收機構將停止所有催理行為，包含簡訊通知、信函寄送、電話聯繫、實地拜訪，以及對債務人動產或不動產的強制執行等作業。

銀行公會同時提醒，債務人切勿輕信不法代辦債務協商公司「保證協商成功」的不實承諾。民眾如有債務相關問題，可於上班時間洽詢各金融機構協商服務專線(詳見銀行公會網站)，或撥打銀行公會債務諮詢專線(02-8596-1629)尋求協助。

