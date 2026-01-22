安心過春節 國軍C-130待命支援離島疏運 國軍醫院開特別門診

春節期間國軍規劃每天2架C-130H運輸機待命支援離島運輸。資料圖為2024.1.30空軍6聯隊C-130H等型機進行戰備任務整備與性能展示。郭宏章攝



春節假期即將到來，國軍完成支援春節疏運規劃，國防部今天（1/22）表示，依據「國軍支援外離島軍民緊急疏運實施計畫」，國防部已規劃自2月13日至23日止，由空軍預備C-130H型運輸機2架，待命支援疏運作業。此外，國軍醫院在春節期間維持正常急診及住院服務，而且從除夕起也有部分特別門診，提供醫療服務，讓大家都能平安放心度過春節假期。

國防部副發言人喬福駿少將。國防部提供

春節假期倒數不到一個月，國防部今天（1/22）召開例行記者會，說明「115年春節期間外離島軍民運輸作業規劃」及「國軍醫院醫療服務」。

對於外離島的民眾返鄉與往返的需求，國軍依照往例均會規劃支援交通單位疏運旅客的待命機，今年也不例外。國防部後勤次長室後勤管理處長賀志豪少將表示，在不影響戰訓任務及不與民爭利的原則下，國防部在民國99年（2010年）訂定「國軍支援外離島軍民緊急疏運實施計畫」，建立作業模式及規範程序，依疏運的實際需要，協助官兵及民眾返鄉過節。

後次室後勤管理處處長賀志豪少將。國防部提供

賀志豪說明，自民國112至民國114年（2023年至2025年）共計派遣C-130型機114架次，分別協助金門、馬祖及澎湖往返臺北及高雄等地滯留旅客之疏運作業，總計載運旅客及官兵計7844人次。

賀志豪表示，因應今年春節9天連續假期，為使外、離島居民能夠返鄉過節，交通部民航局將依據氣象預報資料及各機場旅客滯留人數，研判啟動疏運時機，適時向國防部申請疏運支援，國防部已規劃自2月13日至23日止，由空軍預備C-130型機2架，待命支援疏運作業。

至於春節期間「國軍醫院醫療服務」部分，軍醫局醫務計畫處處長吳育全上校說明，為提供民眾、國軍官兵及眷屬醫療服務，今年春節期間，各國軍醫院維持正常急診及住院服務。

軍醫局醫務計畫處處長吳育全上校 。國防部提供

吳育全表示，2月16日除夕當天，三總等四家醫院開設上、下午特別門診，高雄開設下午、晚上特別門診，岡山、中清開設上午特別門診；2月17日至19日，三總等12至13家醫院開設特別門診；2月20、21日多數醫院恢復正常開診。

吳育全也指出，國軍醫院開診資訊均公告於國防部軍醫局網頁及各國軍醫院網頁，民眾、國軍官兵及眷屬可上網查詢，也可以電話洽詢瞭解相關資訊，各國軍醫院均會竭誠說明與服務。

