安心選購裝扮玩具 讓孩子在遊戲中安全玩出新創意





裝扮玩具成為孩子們的最愛，也逐漸成為家長們促進親子互動與啟發創意的最佳選擇，享受裝扮遊戲的同時，裝扮玩具的安全性同樣不容忽視，如常見之窒息危險、有害化學物質等風險，經濟部標準檢驗局已將「裝扮玩具」列為強制檢驗商品，無論進口或國內產製皆須通過檢驗合格才能確保安全，讓家長安心選購，孩子們在創意遊戲中也能安心玩樂。

標準局臺南分局提供以下選購及使用小技巧，大人小孩安心開玩不踩雷：

1.應認明「商品檢驗標識」，並詳閱中文使用說明書及注意警語，避免不適合年齡幼童接觸使用。

廣告 廣告

2.應避免購買易燃燒、有刺鼻氣味或含不明塑料成分的裝扮玩具。

3.家長應選擇適合年齡及身材之裝扮玩具，避免長繩、頸帶或吊繩造成傷害。

4.陪伴者使用前應檢查玩具結構，避免小零件脫落、邊角尖銳或是面具阻礙呼吸，確保商品在結構安全下使用。

標準局臺南分局提醒所有家長，選擇裝扮玩具，以確保使用安全，讓孩子們在快樂中享受無憂的成長環境。

更多新聞推薦

● 冬季賞雲海 首選合歡山