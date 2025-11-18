安心餐券遭直疑跟不上物價 中市府：研議是否提高

貨架上的便當琳瑯滿目，台中市推動安心餐券，讓弱勢孩童假日可以到超商或合作店家購買午餐，使用65元餐券，可以兌換74到75元的商品，但近年物價上漲，超商便當平均價格約105元，外界質疑餐券跟不上物價，或者要搭配特價活動才能溫飽。

台中市民柯先生說道，「一個飲料加一個小飯糰，大概就要49了，感覺頂多吃個點心，如果是要便當什麼的話，基本上都快99，感覺不太行。」

台中市民提及，「因為便利商店現在會有一些特價活動之類的，所以75塊應該差不多。」

各縣市安心餐券略有不同，面額約在60元至75元之間，但可兌換商品金額約在70元至95元，差距甚大，有的則須依合作店家而定，台中市為中段水準。

教育局表示，將適時因應物價波動以及財政狀況，檢討研議提高安心餐券兌換金額的可行性。

台中市教育局專委劉姵君表示，「因事涉財源籌措，教育局將適時因應物價波動及財政狀況，研議及評估可行性。」

台中教育大學主秘陳盛賢指出，「因為縣市政府跟幾個超商討論的時候，就可以說，我現在用次數的方式來計價，以後如果碰到通膨或怎麼樣的話，由政府統一跟這些超商討論就好了，而不用一直在隨餐券的面額調整。」

學者肯定政府照顧弱勢的政策，但由於各縣市制度不同加上物價波動，為了避免學童與家長困擾，建議可改為以計次補助，實際金額則由縣市政府與店家修正調整即可。

