安成新藥2期臨床試驗未達標 股價重挫逾6成觸熔斷

（中央社記者曾仁凱台北17日電）興櫃生技公司安成16日夜間召開重大訊息記者會，宣布旗下開發中的產後憂鬱症口服新藥NORA520，美國2期臨床試驗未達標，造成今天開盤約10分鐘，股價暴跌超過6成，觸動熔斷機制暫停交易。

安成於16日夜間9時30分召開重訊記者會，宣布開發中用於治療產後憂鬱症的新藥NORA520，美國第2期臨床試驗取得主要療效指標之統計數據，結果給藥組與安慰劑組之間的差異未達到統計學顯著意義。

安成早盤股價開低走低，最低殺落至12.85元，大約9時10分，因股價跌幅超過6成，觸發暫停交易機制。

根據櫃買中心規定，於每1營業日交易時間內發現興櫃股票電腦議價點選系統之興櫃股票加權平均成交價，漲或跌至前1營業日加權平均成交價50%以上者，應暫停其交易至當日交易時間結束止，因安成跌幅觸及暫停交易門檻，依規定暫停交易至今日收盤。

安成16日同步公告，原訂11月18日舉行的法人說明會暫停召開。

安成表示，在完成進一步分析後，將重新檢討並修正NORA520後續的臨床開發策略。雖然本次試驗主要療效指標未達統計顯著性，但精神健康領域存在高度未被滿足的需求，團隊將持續以謹慎且科學的態度審慎進行後續工作，以確保NORA520未來開發策略合乎市場需求與法規指引。

安成強調，除了NORA520外，安成研發管線中另1項藥物AC-203正進行全球第2、3期的臨床試驗，已在全球18個國家，35個試驗中心全面進行收案，預期於明年第1季進行期中分析。（編輯：張均懋）1141117