安拓實業董事長張土火深耕公益與教育 獲扶輪社肯定表揚

安拓實業董事長、國際扶輪 3510 地區前總監張土火，長年投入教育與社會公益，20 日在高雄阿公店扶輪社於岡山農工舉辦的「扶輪之子暨慢飛天使捐贈儀式」中獲特別表揚，扶輪社友高度肯定他在關懷弱勢與支持教育上的長期付出。

↑圖說：國際扶輪社 3510 地區前地區總監，安拓實業董事長張土火贊助15位扶輪之子。（圖片來源：安拓實業提供）

張土火於民國 75 年創立安拓實業，帶領公司成為國內特殊扣件產業的重要廠商；並在 97 年投入全球安聯科技研發口腔植牙 ANIKER 醫材，獲得多國專利與認證，事業版圖橫跨美國、中國與越南等地。他也曾任台灣螺絲公會理事長，推動產業朝高值化發展。

廣告 廣告

活動現場中，張土火回顧 2004 至 2005 年擔任扶輪 3510 地區總監的經驗，強調「超我服務」「服務越多、收穫越多」兩句扶輪精神始終指引著他。他表示，能將個人事業成功回饋於教育與公益，是一份榮耀更是一份責任。

今年，張土火捐助阿公店扶輪社多項公益計畫，包括支持 53 位「扶輪之子」，其中針對君龍跆拳道館 15 位弱勢學生提供生活與教育補助，期望以品格與體能訓練協助孩子找到未來方向。他亦認養「送高美館到偏鄉」活動的 50 車經費，讓 2,000 名偏鄉學童能走進美術館開拓視野。

↑圖說：安拓實業董事長張土火長期投入扶輪社，贊助公益活動。（圖片來源：安拓實業提供）

阿公店扶輪社社長陳彥心表示，今年社團在「扶輪之子」與偏鄉文化關懷方面成績亮眼，其中張土火董事長的支持，是推動成果的重要力量。

此外，張土火也捐助岡山高中校務基金以提升跆拳道設備，並捐贈 10 萬元予尚仁教育發展協會，用於推廣孝親與尊師的倫理教育。他提到，自己深受前總統李登輝「吃果子拜樹頭、取之於社會用之於社會」的勉勵，多年來始終以此為座右銘投入公益。

張土火說，未來將持續以行動落實扶輪精神，期盼在教育、弱勢扶助與社會服務上貢獻更多力量。

更多品觀點報導

行政院版財劃法增設外部成本指標 高市府：更公平、更有利高雄

和逸高雄中山館搭配普發萬元 推「入住一萬送一萬」再掀熱潮

