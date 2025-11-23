安捷航空爆胎發現機身受損 運安會要求強化疑似重落地通報機制
〔記者蔡昀容／台北報導〕安捷航空去年11月完成緊急醫療服務(EMS)飛返金門機場備勤時爆胎，後續幾日檢查發現機身部分受損，疑似曾發生重落地釀成。國家運輸安全調查委員會調查認為，安捷應強化「疑似重落地」監控與通報機制，及早發現航機結構損害。民航局表示，安捷已明訂重落地檢查標準並對每架次飛行後的飛航資料進行解析，每月提報。
2024年11月4日，安捷航空Tecnam P2012 Traveller型機執飛緊急醫療服務(EMS)後，晚間飛返金門機場備勤，但落地時左主輪爆胎，未釀人員傷亡。隔日，機務人員拆除左起落架箱梁整流罩，發現機身外蒙皮變形，7顆固定鉚釘斷裂；再隔兩天，拆除機身內牆板後，發現左起落架箱梁前、後的機身框架變形。
運安會近日發布調查報告，該機落地時，駕駛員可能於蹬舵操作中觸動左煞車踏板，左主輪煞車壓力於觸地時作用於煞車制動鉗，導致左主輪無法轉動，胎面橡膠及編織層於跑道拖行過程磨穿進而爆胎。
運安會指出，機體結構可能在觸地時，承受衝擊力超出負載能力；然而，安捷在事故前未曾檢查該受損部位，無資料佐證實際損害發生時間、是否為過去飛航造成損傷。
運安會認為，安捷「疑似重落地」評估機制仰賴操作人員主動提報，導致航機重落地後可能未被及時檢查，相關結構如有損害，亦可能未被及時發現，危及飛航安全。
運安會建議，安捷應強化「疑似重落地」監控與通報機制，及早發現重落地造成的航機結構損害；也應加強飛航組員進場落地操作訓練與考驗，提升操作熟練度。運安會也建議民航局，督導安捷強化疑似重落地監控與通報機制。
安捷航空對此說明，已依主管機關指示，自去年11月底追蹤每一趟任務數據，設定警戒值為1.6G，至今皆未超過此一數值，且未再發生類似情況。此外，安捷也已完成所有駕駛員的夜間落地強化訓練。航空器方面，也提高機身檢查頻率，從原本規定每550小時檢查一次，縮短為每250小時一次。
民航局表示，事發後即接獲通報並配合運安會執行調查，並要求安捷修訂飛機維護計劃，縮短起落架及機身相關結構檢查時距並已開始執行。安捷也已明訂重落地檢查標準並對每架次飛行後的飛航資料進行解析，於每月會議中提報統計資料。
更多自由時報報導
紐西蘭網友稱搬到台灣是「人生最糟糕決定」 網一看職業秒懂
高雄四大場館昨同步開唱 高捷近35萬人次創今年最高運量
健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用
太愛台灣機車！「這國」掃貨2.4億暴增29倍好狂
其他人也在看
奇美醫院偏頭痛病友會 整合醫學、心理與生活
記者王勇智／臺南報導 15歲的林同學長期飽受偏頭痛困擾，讓她畏懼上學、情緒低落，家人還誤以為是「課業壓力大」所導致。後經奇美醫院神經內科主任楊浚銘診斷，確診為青年日報 ・ 1 天前
針對違法垃圾傾倒案 陳其邁強調嚴查嚴辦並對惡質政治抹黑提告
[Newtalk新聞] 針對近期發生台南生活垃圾違法在高雄傾倒破壞環境事件，以及惡質抹黑行為，高雄市長陳其邁今(22)日嚴正強調，高市府對於任何破壞環境的犯罪行為，將一律嚴查嚴辦、絕不寬貸，同時將採取法律行動遏止政治人物的惡意抹黑行為。 陳其邁指出，11月中旬，台南的生活垃圾在高雄被市府警察局與環保局發現後，市府立即啟動偵辦，昨日涉案共犯包括岡山的里長李有財等，已全部繩之以法。陳其邁強調，面對這種胡亂傾倒垃圾、破壞環境的相關犯罪，市府一律嚴查嚴辦。 陳其邁表示，高市府未來在司法程序及求償，將用最嚴格的標準來嚴正執法，務必除惡務盡。他也再次重申，若有任何人在高雄亂倒垃圾破壞環境，市府一定會嚴厲地來執行法律，絕不寬貸。 除了針對犯罪行為的嚴查外，陳其邁也針對立法委員陳菁徽利用李有財個人臉書上的變造合成照片，進行惡意連結、栽贓抹黑一事，表示將進行提告，以遏止惡質的政治抹黑操作。 陳其邁進一步駁斥陳菁徽委員的政治連結邏輯，認為其說法顯然是一種惡意的連結與抹黑。陳其邁也提出反問，如按照陳菁徽的邏輯，她在之前曾經因為洩露病人個資被判刑入罪，難道如果在網路上，有人也利用合成照片或是與她的合照，來連結新頭殼 ・ 1 天前
智慧製造大數據競賽 182隊獻策聚焦AI機台應用
（中央社記者許秩維台北23日電）教育部補助東海大學舉辦智慧製造大數據分析競賽，聚焦AI於機台即時異常偵測與運作穩定性分析的應用，共182隊參賽，提供企業在生產線上參考的解決方案。中央社 ・ 22 小時前
最快明年上路！失智、癲癇發病強制審駕照 未通過將追回
公路主管機關經查核認汽車駕駛有失智、癲癇等疾病發作，應通知該駕駛人限期重新辦理駕駛執照資格，未通過者將強制追回駕照，違者上路重罰6萬，交通部目標2026年上半年開始實施。中天新聞網 ・ 21 小時前
升高對日威嚇？陸23日起連2周渤海黃海執行軍事任務
中國海事局再度發布航行警告稱，23日起至12月7日，連兩周在渤海海峽黃海北部部分水域範圍內執行軍事任務。此舉正值中日關係...聯合新聞網 ・ 21 小時前
2025智慧製造大數據分析競賽 (圖)
教育部補助東海大學舉辦智慧製造大數據分析競賽，競賽聚焦AI於機台即時異常偵測與運作穩定性分析的應用，共182隊參賽。中央社 ・ 22 小時前
美國俄烏和平方案需補強 歐洲挺基輔爭取更好條件
（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）歐洲及其他西方領袖今天表示，美國提出的和平方案可作為終結俄烏戰爭的談判基礎，但「仍需進一步研議」。這是西方國家力拚在27日期限前為基輔爭取更好條件的努力之一。中央社 ・ 1 天前
陳振龍描述創作菸樓模型過程 (圖)
81歲陳振龍憑藉半世紀建築功夫，製作縮小1:20比例建築模型，圖為陳振龍創作大阪式菸樓檜木模型，幾乎與實體菸樓一模一樣。中央社 ・ 23 小時前
袖珍檜木模型工藝傳承 陳振龍重現百年建築風采
銀髮巧手秀6中央社 ・ 1 天前
桃園青年諮詢委員招募啟動 即日起至12月底受理報名
桃園市政府青年事務局正式啟動「第七屆桃園市政府青年諮詢委員」公開遴選，即日起至12月31日受理報名。本屆預計遴聘51名年齡介於16至40歲的學生與社會青年，邀請具備行動力、創新思維與公共熱忱的桃園青年投入市政討論，成為城市發展的重要推手。青年局長侯佳齡表示，青年諮詢會是青年理解市政運作、參與公共治理自由時報 ・ 22 小時前
屏東小太陽助學協會頒發獎助金 102位優秀清寒學生獲獎
屏東縣小太陽助學協會今天在屏東市頒發獎助學金給51所學校、102名優秀清寒學生獎助學金，每人5000元，由屏東市長周佳琪親自頒發，鼓勵家境清寒、努力向學的學子，能在追求夢想的道路上能獲得更堅實的力量。清寒學生獎助學金由屏東縣小太陽助學協會主辦，屏東市公所、議長周典論服務處、新園采風社、屏東縣獨輪車協自由時報 ・ 22 小時前
安捷航空落地後發現機體損害 運安會：強化通報
（中央社記者余曉涵台北23日電）安捷航空去年一架醫療專機在金門機場降落時發生爆胎，且機體結構有實質損害，所幸未造成傷亡。運安會公布調查報告，建議安捷航空應強化「疑似重落地」的監控與通報機制等。中央社 ・ 22 小時前
低頭族頸椎退化與神經受壓 骨科醫師2招穩定頸椎
現代人不論是上班工作還是下班休息時間都離不開3C產品，長時間低頭的姿勢已成為許多人生活日常。花蓮慈濟醫院骨科部主治醫師陳顥文提醒，長時間低頭與頸肩痠痛、頭前傾姿勢及部分頸椎的退化性變化很有關聯，陳顥文醫師教民眾兩個簡單且安全的自我訓練，建議低頭族應養成每30分鐘起身活動一次的習慣，即使只是轉轉頭、伸自由時報 ・ 23 小時前
冬天滋潤肌膚神品 他回憶「童年味道」：阿嬤都會擦
天冷皮膚乾燥，不少人會擦乳液保濕，有網友分享一款阿嬤級的保養品「雪芙蘭」，並回憶起小時候到了冬天阿嬤都會拿這個給他塗，貼文曝光後，立刻掀起熱議。中天新聞網 ・ 22 小時前
愛吃螃蟹的民眾注意！萬里蟹季邁入尾聲 市府力推「這市集」享用
即時中心／高睿鴻報導饕客注意！隨著時序進入冬天，萬里蟹季已悄悄進入尾聲。新北市府漁業及漁港事業管理處今（23）說明，今（2025）年的萬里蟹依舊是鮮甜美味，吸引不少饕客前來；無論清蒸、快炒或搭配特色料理，都能品嚐到最自然的海味。市府特別提到，歡迎民眾把握產季尾聲，趕緊到「龜吼漁夫市集」品嚐萬里蟹，享受秋季的美味盛宴，錯過可就要再等一年了。民視 ・ 22 小時前
張震憑「幸福之路」二度影帝 哽咽致謝爸爸張國柱｜#鏡新聞
持第62屆金馬獎昨天(22日)晚上揭曉，大家最關注的最佳女主角獎，可以說是競爭相當激烈，最終，由中國影星范冰冰以電影《地母》成功封后，她人沒到現場，由導演代為領獎，范冰冰透過電話發表感言，哽咽感謝金馬執委會給她的肯定，情緒激動到一度說不下去。至於男主角大獎，則是由張震二度登上影帝大位，他在台上激動感謝，帶他入行的明星父親張國柱。鏡新聞 ・ 21 小時前
《朝聖．覺旅》新書發表暨校園贈書 跨越島嶼的閱讀之光
在這個象徵希望的2025禧年，醫師陳仁勇新作《朝聖．覺旅：從西班牙聖雅各到菊島天堂路》，今（23）日在馬公天主堂舉行新書發表會。同時宣布「校園贈書計畫」，由天主教靈醫會、馬公天主堂、啟示出版社主辦，澎湖縣醫師公會等響應支持贈書。陳仁勇來自宜蘭，是神經內科醫師，也是以腳步書寫生命的人。他曾遠赴西班牙踏自由時報 ・ 21 小時前
藍營誰接棒張麗善？張嘉郡鬆口爭取提名 鄭麗文：雲林女兒期盼世代交棒
雲林縣長張麗善明年任期屆滿，外界關注由誰來接棒，國民黨立委張嘉郡表示將爭取提名參選縣長，國民黨主席鄭麗文今（23日）上午出席「雲林到口湖健走、步步口福」活動，被問及此事時表態，張嘉郡與張麗善同樣是女性，也是雲林女兒，期盼世代交棒，每一棒都是最強棒，由女性當家，雲林一定會安全、安定又安心。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
金馬62 卓榮泰：政府做電影人後盾 讓台灣故事被世界看見
第62屆金馬獎22日晚間在台北流行音樂中心落幕，行政院長卓榮泰表示，政府會持續成為電影人的後盾，也請民眾一起來支持國片，大家一起讓更多台灣故事被世界看見。中天新聞網 ・ 19 小時前
青少年偏頭痛被誤以為是課業壓力 醫揪2大誘發殺手
15歲的林姓女學生一直飽受偏頭痛困擾，家人誤認是課業壓力大所致，奇美醫學中心以藥物雙軌治療，透過追蹤，了解她最愛巧克力、起司，也常長時間空腹，進行調整後，再搭配規律運動、固定睡眠，已有改善，院方強調，高熱量美食與秋冬低溫是誘發的2大殺手，值得注意。自由時報 ・ 21 小時前