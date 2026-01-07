安捷航空自願搜救F-16飛官！蒼鷹號凌晨升空馳援

空軍1架編號6700的F-16V單座戰機，6日晚間於花蓮東側外海10浬處失聯，飛官辛柏毅緊急跳傘逃生，軍方仍在搜救中。民間航空業者安捷航空主動請纓加入海空搜救任務，出動「蒼鷹號」於7日凌晨從台東航空站起飛。

飛官 辛柏毅 疑跳傘外海 逃生，目前下落不明 搜救中。（圖／IDF經國號粉專提供）

6日晚間，編號6700的F-16V戰機在花蓮外海執行夜航勤務期間，辛柏毅上尉疑似緊急跳傘逃生後失去聯繫。消息傳出後，海巡署艦艇、空勤總隊海鷗直升機、空軍救護隊及C-130運輸機等單位隨即展開大規模搜救。

安捷航空董事長在得知消息後，立即向國搜中心表達自願參與搜救的意願。獲准後，該公司迅速與交通部民航局協調，原本已經關場的台東航空站也緊急啟動支援機制，為搜救任務開啟綠色通道。

安捷航空加入搜索行列。（圖／翻攝自臉書安捷航空 Apex Aviation）

最令人動容的是搜救團隊的集結速度，有人從睡夢中驚醒便直奔棚廠，有人從高雄深夜包車趕回台東，台東航警及航站人員更是徹夜守崗提供支援，全體人員在短短4小時內完成集結。

執行此次任務的「蒼鷹號」機上配備國內最頂尖等級的雷達與紅外線熱像儀設備，7日凌晨3時許該機正式升空，加入海空聯合搜救行動，全體人員心存信念喊話：「教官加油！我們來了！我們一定要帶你回家！」

安捷航空創立於2014年，是台灣唯一獲民航局審核通過的專業飛航訓練機構。該公司於2023年啟動醫療專機進駐金門航空站，提供全年無休的離島空中緊急醫療後送服務。

