安捷航空落地後發現機體損害 運安會：強化通報

（中央社記者余曉涵台北23日電）安捷航空去年一架醫療專機在金門機場降落時發生爆胎，且機體結構有實質損害，所幸未造成傷亡。運安會公布調查報告，建議安捷航空應強化「疑似重落地」的監控與通報機制等。

民國113年11月，安捷航空一架Tecnam P2012 Traveller型機，執行金門機場至台北/松山機場緊急醫療服務（Emergency Medical Services, EMS）後，返回金門機場落地時，發生左主輪爆胎，隨後停止於跑道上，無人員傷亡。

後續安捷航空機務人員拆除左起落架箱梁整流罩後，發現機身外蒙皮有皺褶現象及7顆固定鉚釘斷裂；拆除機身內牆板後，發現左起落架箱梁前、後機身框架變形。

國家運輸安全調查委員會日前發布這起事故的最終調查報告，報告指出，事故機左起落架箱梁前、後機身框架遭受實質損害，其可能原因為落地過程左主輪觸地時，機體結構所承受衝擊力超出負載能力所致。

運安會表示，根據飛航紀錄資料，該航機自交機後有數架次的垂向及橫向加速度、下降率或坡度等數值偏高，但因安捷航空事故前未曾檢查過該受損部位，無相關資料可佐證實際損害發生時間，故無法確認該機結構受損確切原因。

運安會指出，調查發現，安捷航空在「疑似重落地」評估機制完全仰賴所屬操作人員主動提報，導致航機發生重落地後可能未被及時檢查，相關結構如有損害，也可能未被及時發現。

運安會並表示，受限P2012型機缺乏模擬機與安捷機隊規模，以及緊急醫療服務任務具不可預期及頻率不定的特性，致使飛航組員飛行時數偏低，任務間隔缺乏規律，影響該型機飛行操作熟練度維持，尤其在以原操作大型飛機轉訓該型機飛航組員更為明顯。

至於爆胎原因，運安會表示，該機落地時，操控駕駛員可能於蹬舵操作中觸動左煞車踏板，導致左主輪煞車壓力於觸地時作用於煞車制動鉗，讓左主輪無法轉動，胎面橡膠及編織層於跑道上拖行過程中磨穿進而爆胎。

運安會向安捷航空提出2項改善建議，包含強化「疑似重落地」監控與通報機制，以及加強飛航組員進場落地操作訓練與考驗。另對交通部民用航空局，則提出督導安捷強化「疑似重落地」監控與通報機制並加強飛航組員進場落地操作訓練與考驗的建議。

對此，安捷航空指出，針對此次事件，已依照主管機關指示，自去年11月底追蹤每一趟任務數據，設定警戒值為1.6G，至今皆未超過此一數值，且未再發生類似情況。

安捷航空表示，已完成所有駕駛員的夜間落地強化訓練。在航空器方面，安捷提高機身檢查頻率，從原本規定的每550小時檢查1次，縮短為每250小時1次。（編輯：管中維）1141123