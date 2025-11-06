安捷航空醫療專機金門後送爆胎 松機航班延誤半小時

安捷航空醫療專機今日傍晚執行金門飛往台北後送任務時，落地松山機場後不明原因爆胎，所幸機上人員均安，虛驚一場。（資料照／于家麒攝）

安捷航空醫療專機今（6）日傍晚執行金門飛往台北後送任務時，飛機落地松山機場後不明原因爆胎，所幸機上人員均安，虛驚一場；不過由於爆胎飛機需由地勤作業拖回停機坪檢修並查明原因，也造成其它航空公司各航線航班延誤約半小時起飛。

安捷航空表示，該架醫療專機落地松山機場後於跑道上不明原因爆胎，但機上人員均平安，病患也於晚間7點左右順利送至林口長庚醫院診治，並未延誤時程；至於爆胎原因仍需檢修查明，明日起將以備援機支援執行金門醫療後送任務。

