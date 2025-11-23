安捷航空飛機降落金門機場爆胎！幸無人傷亡 運安會調查結果曝
安捷航空B-86002號飛機113年11月4日在金門機場降落時發生爆胎，隔日檢查發現機身框架已變形，國家運輸安全調查委員會介入調查後，近日公布調查報告，指事故主因為落地時左主輪爆胎導致機體結構受損，雖無人傷亡，但顯示安捷在重落地的監控與通報機制上存在缺失。
對此，安捷航空回應，已依主管機關指示強化飛航安全管理，自去年11月底起追蹤每趟任務數據，設定落地警戒值為1.6G，迄今未再超過；並已完成全體駕駛員夜間落地強化訓練，且將飛機結構檢查頻率從每550小時縮短為每250小時一次，以降低重落地與結構損害風險。
去年11月4日晚間7時25分，安捷航空1架Tecnam P2012 Traveller型雙螺旋槳機執行完台北松山至金門的緊急醫療任務，降落金門機場06跑道時，左主輪爆胎，飛機停於跑道上。
雖未造成人員傷亡，但隔日檢修時發現左起落架附近機身外蒙皮皺褶與鉚釘斷裂，進一步拆解後確認機身框架變形，屬實質結構損害，運安會依規定進行調查。
調查發現，事故機在落地時左主輪觸地衝擊力超出結構負載能力，導致損害。且航電系統紀錄的加速度資料因取樣頻率過低，未能反映實際峰值，難以確認受損的確切發生時間。
運安會指出，安捷的「疑似重落地」評估機制仰賴飛行員主動提報，安全管理系統未能促進風險事件通報，造成重落地後可能未即時檢查，增加飛機帶損飛行的風險。
此外，P2012機型缺乏模擬機訓練，加上執行緊急醫療任務頻率不定，導致部分轉訓自大型機的飛行員操作熟練度下降。另有跡象顯示，落地時操控駕駛可能誤觸左煞車踏板，使左主輪無法轉動並在拖行過程中磨穿爆胎。
運安會提出3項運輸安全改善建議，要求安捷航空強化「疑似重落地」監控與通報機制，並加強飛行員進場落地訓練；同時建議民航局督導安捷執行相關改善措施。
