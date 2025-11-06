安捷醫療專機「降落松山爆胎」卡15分鐘 病患現況曝光

一架安捷航空醫療專機昨降落松山機場後爆胎。（示意圖／翻攝臉書／安捷飛航訓練中心）

松山機場6日晚間驚傳飛安狀況，一架自金門起飛、執行醫療後送任務的安捷航空醫療專機，於降落後爆胎，所幸機上人員均安，後送作業亦未受影響。事故導致跑道暫時封閉約15分鐘，影響部分航班起飛時間。

據了解，該架醫療專機編號為B86001，當時載送一名病患自金門飛往台北，預計轉送至林口長庚醫院治療。飛機於晚間6時28分降落松山機場後，機組人員回報輪胎爆裂情形。由於跑道短暫被占用，導致後續班機延誤，現場塔臺立即通報其他航班暫緩起飛，並出動拖車協助排除狀況。

廣告 廣告

一名受影響航班的機長也透過機上廣播向乘客說明，表示「前一架飛機爆胎，需等待拖車排除」，顯示機場應變措施啟動迅速。

安捷航空晚間發出聲明表示，事件發生後，已立即依規定通報民航局與飛安調查單位，確切事故原因仍待後續調查釐清。公司強調，機上所有人員，包括病患、隨行醫護與機組員皆平安無虞。

病患也在當日晚間7時9分順利抵達林口長庚醫院，後送醫療作業並未中斷。安捷航空補充，為確保後續轉送服務不中斷，將於7日上午派遣備用機前往金門備勤，持續支援島外病患後送任務。

民航局方面則指出，初步排除人為操作疏失，將針對飛機輪胎狀況進行檢測，以釐清完整事故成因。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

賣「蘇丹紅辣粉」引全台食安風暴 負責人一審判4年

美濃小番茄新品種抗病毒 有望迎來豐收之年

涉水送藥太危險 屏縣16偏鄉部落推行無人機送藥