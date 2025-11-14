安排太子集團高層來台淫趴 北檢今提訊李守禮

太子集團在台最高領導人李添的特助、龍亨酒店前負責人李守禮。資料照。呂志明攝



台北地檢署偵辦柬埔寨「太子集團控股」（Prince Group）在台設立據點，進行跨國洗錢、博奕等非法行為，日前將台籍幹部王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩等4人收押禁見，今日則首度提訊太子集團在台最高領導人李添的特助、龍亨酒店前負責人李守禮釐清案情。

10月14日，紐約布魯克林聯邦法院公佈了一份起訴書，指控總部位於柬埔寨的跨國企業太子集團創始人兼董事長陳志，涉犯電信詐騙共謀罪和洗錢共謀罪。起訴書稱，陳志指示太子集團在柬埔寨各地經營強迫勞動詐騙營地，強迫被非法拘禁的人員從事虛擬貨幣投資詐騙，即所謂的「殺豬盤」騙局，該騙局從美國和世界各地的受害者手中竊取了數十億美元。

美國財政部公布跨國詐騙集團「太子集團」的各亞洲據點和主腦階層關係圖。資料照。翻攝美國財政部

起訴書指稱，太子集團在30多個國家經營數十家商業實體，表面上，太子集團專注於房地產開發、金融服務和消費服務。然而，陳志及其集團高層暗中將太子集團發展成為亞洲最大的跨國犯罪組織之一。當陳志及其共謀者，隨後將部分犯罪所得用於奢侈旅行和娛樂，並進行奢侈消費，例如購買手錶、遊艇、私人飛機、度假別墅、高端收藏品和稀有藝術品。

當美方公布起訴書後，台北地檢署也針對太子集團設在台灣的多家公司展開調查，同時指揮刑事局與調查局台北市調查處組成專案小組共同偵辦。

專案小組查出，太子集團在台灣成立多家公司，但主要為台灣太子不動產投資股份有限公司及天旭國際科技有限公司，表面上，台灣太子負責不動產投資，而設在台北101大樓的天，則是一家資訊軟體服務業，但2家公司夥同其他空殼公司，卻在進行洗錢及網路博奕。

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，董事長陳志位於台北市大安區的豪宅「和平大苑」11戶也遭扣押。資料照。調查局提供

專案小組查出，台灣太子自海外母公司取得巨額資金後，透過「聯凡公司」等8家空殼公司在台北市大安區「和平大苑」購置11戶豪宅及48個車位，總市值約38億元。這些車位曾停放多輛市價上億的超跑，包括布加迪古董跑車、勞斯萊斯、麥拉倫、法拉利等，共計26輛名車，總價高達4億7000萬元。

專案小組調查發現，這些豪宅與名車不僅作為資金洗白工具，也成為太子集團高層彰顯地位的象徵。集團高層來台期間，這些豪車被用於接送與娛樂活動。

柬甫寨太子集團核心份子李添在台灣的貼身秘書劉純妤。資料照。呂志明攝

據了解，太子集團在台灣主要領導，為中國籍的李添，他不僅是集團財務長，還是與陳志共同打拚的夥伴，李添在台過著奢華生活，不僅有貼身爆乳助理劉純妤打點他的生活起居，幫他開豪車的專屬司機邱子恩，還有安排他在台享樂的特助李守禮。

太子集團陳志重要左右手李添在台特助李守禮。資料照。廖瑞祥攝

專案小組查出，現年62歲的李守禮曾是台北知名龍亨酒店負責人，之後進入台灣太子並擔任李添私人特助，負責應酬與「招待」事宜。他利用其豐沛的人脈資源，讓喜好淫樂的李添在台灣過得舒舒服服，據悉，他協助李添以每月100萬元包養台灣酒店女子，以及每年120萬元包養女大學生。

不僅如此，只要陳志及集團高層前來台灣視察，都由李守禮一手包辦所有活動，包括在國內外包下遊艇舉行奢華派對，同時安排台灣酒店女子、網紅、小模提供性服務，其中最盛大的一次活動，包下3艘豪華遊艇，在東南亞海域舉行3天2夜派對，邀請多國佳麗參加，被形容為「選妃」式娛樂。

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，董事長陳志熱愛蒐集名車，「4大神獸」布卡堤Bugatti Chiron、麥拉倫P1、法拉利LaFerarri、保時捷918 Spyder、布卡堤老爺車和Dior速可達均遭到扣押。資料照。調查局提供

當美方公布制裁名單後，媒體報導和平大苑地下停車場停滿太子集團的豪車。專案小組前往勘察時，遭管委會以「我們是豪宅」為由拒絕配合。最終在北檢出具公文後，才得以進入查看。然而，管委會竟將公文內容洩露給負責人凃又文，凃女隨即通報特助李守禮。

此時，身為李添特助的李守禮，迅速指示司機邱子恩連夜將7輛豪車轉移至內湖區藏放，並透過中間人將部分豪車過戶或出售，以掩蓋相關證據。

專案小組於11月2日展開大規模搜索行動，拘提包括台灣太子總經理王昱棠、天旭人資長辜淑雯、李添特助李守禮、司機邱子恩及和平大苑人頭公司登記負責人凃又文等23人到案，並將王、辜、李、邱4人收押禁見。

太子集團洗錢案24名被告一覽。

