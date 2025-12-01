安排好身後事！70歲男星息影3年...家屬證實「死後捐大腦」做研究

娛樂中心／蔡佩伶報導

布魯斯・威利（右）與妻子艾瑪（左）合影。（圖／翻攝自@emmahemingwillis IG）

70歲好萊塢動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）2022年被證實罹患「失語症」，並於2年前確診「額顳葉型失智症」，退出影壇至今3年的他，近況始終備受關心。日前，家屬證實已經替布魯斯威利做好身後事安排，透露在他死後將會捐出大腦，提供給醫學單位做研究。

根據外媒報導，布魯斯威利的妻子艾瑪在出版的新書中，講述了她照顧老公的心路歷程，同時透露在家族的討論之下，確定會在布魯斯威利離世後，將其大腦捐給相關醫學機構，用於深入研究額顳葉型失智症，期盼能在未來對於醫學有所貢獻。

廣告 廣告

其實，布魯斯威利妻子在接受媒體訪問時，曾表示雖然他整體健康狀況良好，不過大腦的確處於退化狀態，語言能力正逐漸喪失，然而艾瑪選擇堅強面對布魯斯威利的病情，認為失智症是一個巨大挑戰，而身為照顧者的自己會努力從生活中找尋快樂，喊話外界不要對於失智症抱有負面想法。

布魯斯威利失語、失智息影3年，其妻證實他死後將捐大腦做研究。（圖／翻攝自IG@brucewillisbw）

更多三立新聞網報導

鋼鐵爸出手了！「無償辦理」新北警殉職喪葬 背後關鍵原因曝光

昔被扣「統戰」帽子！鍾明軒再造訪中國 無預警鬆口表態立場

等不到肝臟移植病逝！海俊傑悲痛悼念妻：走得平靜 親友皆陪伴在側

才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了

