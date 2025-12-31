即時中心／高睿鴻報導

新的1年即將到來，為了正式告別2025、迎接2026，不少人都會安排跨年或新年活動，例如欣賞煙火秀、上山看雪、見證曙光等。不過，為觀賞到最佳景色，天氣狀況尤為重要，因此，氣象署預報中心技正謝佩芸今（31）也親上火線，說明各種跨年夜活動，可能遇到的氣象情形。首先是氣溫方面，入夜之後雖然不會特別冷，但氣溫也不高，尤其北台灣較濕涼，低溫僅有14至17度左右，因此仍應妥善保暖。

接著，對於想看曙光的民眾，謝佩芸則提醒，北台灣地區因可能持續下雨，所以今天晚上至明天，桃園以北及東北部皆雲量偏多，見到曙光的機率就相對低了一些。體感上，也會有較強的濕濕涼涼之感受。至於東部地區，她則表示，下雨狀況沒那麼明顯，看到曙光的機率中等；另，今晚至明日的台灣高山地區，也可能有較多雲量，因此見曙光的機率同樣是中等。

快新聞／安排跨年活動注意！欣賞煙火秀、曙光、雪景最佳地點一次看

氣象署預報中心技正謝佩芸，說明跨年氣象狀況。（圖／民視新聞）

整體而言，謝佩芸說，見曙光機率相對較高的地方，應該仍以中南部為主；平原地區、金門、澎湖較有可能看見曙光。各地朋友可因地制宜安排活動，但提醒大家得注意保暖。另外，出門也應盡量避免意外，她提醒，今明兩天北部及東部陰雨，尤其北海岸及雙北山區，可能出現局部大雨；沿海也恐有強風大浪，若要前往這些地方，必須特別注意環境狀況。

至於北台灣朋友若要外出、參加跨年活動，謝佩芸也建議應攜帶雨具；另，週四受強烈冷氣團影響，各地氣溫將明顯下降，尤其是12月3日清晨，將是「最冷的時刻」，提醒大家一定要特別注意。

另外，談及跨年賞煙火秀，謝佩芸則說，今天晚上預估吹東北風，北部偏東北風、中南部偏北北東風；因此，想參加煙火活動的朋友，可選擇煙火的上風處、也就是施放地點的偏北方或偏東方，就不會受到煙霧影響。

而針對想上山賞雪的民眾，謝佩芸表示，週五至週日這段期間，山區路面容易有結冰，登山客應特別留意，並預先準備防寒及相關安全措施。此外她也說，週五的北部、東北部1500至2000公尺以上山區，以及中部及東部3000公尺高山，有機會出現局部降雪的狀況。

