安排陳澤耀「賣身」護弟 《監所》黑道大姐頭陳雪甄學霸身分曝光

《監所男子囚生記》劇中，陳澤耀因欠債，被迫「賣身」進入監所，照顧黑道大姐大在獄中的弟弟楊祐寧。其中，飾演海派大姐頭的陳雪甄，在劇中為角色爆粗口、耍狠，演技自然真切，其實她本人不僅是高材生學霸，還是今年金馬獎最佳女配角入圍者。

陳雪甄(左)透露在陳澤耀(右)拍攝倒吊戲時，非常緊張（圖／八大電視、壹壹影業、愛奇藝國際版提供）

為詮釋豪氣又帶壓迫感的黑幫大姐，陳雪甄演出前特別蒐集國內外幫派大姐的新聞與影音資料，觀察到她們多半海派、敢愛敢恨，「笑的時候很大聲，罵人的時候也不客氣，所以這些成為我表演上的主要外在設計。」

定裝時，陳雪甄發現劇組給的造型既有品味又高級，宛如成功女企業家，於是便把角色定位成涉入經濟型犯罪的幫派首領。面對高學歷背景與角色的反差，她謙虛表示，演員就是要「演什麼像什麼」，也笑說：「口條上有刻意帶點台味，把我從小在沙鹿長大的海線口氣加進來！」

飾演黑幫大姐大的陳雪甄戲外是學霸（圖／八大電視、壹壹影業、愛奇藝國際版提供）

首集中有一場陳澤耀遭吊掛、動用私刑的戲，陳雪甄坦言拍攝時非常緊張，尤其眼看對方因倒吊臉色越來越紅，十分擔心出意外。「我還要拿著蝴蝶刀在他面前揮來揮去，又是第一天第一場戲，大家不熟，所以緊張到手腳冒汗，超怕刀子甩出去。」大讚陳澤耀非常敬業。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導