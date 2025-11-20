安控是門好生意！工業電腦大廠新漢旗下子公司綠基今年營收可望成長36%

圖為綠基海港專用的安控產品。（圖／新漢提供）

工業電腦大廠新漢集團宣布，安控子公司綠基以自主技術打造的高強固AI視覺產品SeesAll，不僅獲經濟部產業發展署認證為「國家高值化安控產品」，並正式入列政府「可信賴國產安控清單」，新漢透露，在海港、國防等應用帶動下，綠基今年營收有機會比2024年成長36％。

在全球邁入少人智慧化的趨勢下，具備高強固與高可信賴度的AI安控視覺解決方案，已成為邊緣運算與關鍵基礎設施領域的迫切需求。

新漢集團旗下綠基安控鏡頭打入國際一線品牌，而旗下安恩嘉則專注AI精準辨識、多場景動態調校與系統整合，新漢表示，兩家公司以「強固硬體結合高校AI技術」雙引擎模式，推動AI視覺應用從概念驗證邁向真實場域落地。

新漢指出，在經濟部安控數位創新成果發表會亮相的產品，是全球獨家、海港專用的高速球型攝影機，這是是全球第一台同時搭載雨滴偵測微震分散技術跟OIS光學防震技術的AI視覺解決方案，即使面對海港常見的強風、雨霧、背光、低照度等嚴苛環境，仍能穩定執行AI場域調校，提供清晰且高可信賴度的影像數據。

以綠基子公司安恩嘉近年協助高雄港打造的台灣首座智慧商港（高雄第七貨櫃中心）為例，新漢表示，傳統人工執行一趟交領櫃任務需時一至二小時，導入智慧海港自動化與AI視覺系統後，作業時間縮短至八分鐘，效率提升超過九成，去年凱米與山陀兒連續強颱期間，綠基與安恩嘉所佈建的逾千支AI攝影機維持99％運作良率，協助業者迅速於災後恢復營運。

AI安控視覺產品已成為海港、城市、國防等高強度智慧化場域的必要基礎建設。也因此，新漢透露，繼 2024年受惠於中美貿易戰轉單效應、業績表現亮眼後，今年AI邊緣運算相關客戶需求持續浮現，帶動2025年度營收預估將較2024年成長36％，展現強勁動能。

展望2026年，綠基總經理楊星耀表示，將持續強化AI視覺系列產品效能，並看好北美市場在港務、國防、城市智慧化等專案上的成長潛力，綠基將推出更全面與更多元的邊緣AI解決方案，為客戶帶來更高價值的智慧視覺應用。



