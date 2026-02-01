安樂區公民座談會登場 傾聽地方需求

基隆市政府31日晚間於安樂區公所舉辦「安樂區公民座談會」，由副市長邱佩琳率領市府相關局處首長、安樂區議員、里長與在地市民面對面交流。邱佩琳表示，市府將持續透過公民座談機制，讓市政更貼近市民實際需求。

邱佩琳代表市長謝國樑針對交通建設、停車空間、公共安全及生活環境等議題，廣泛傾聽地方意見，並由各權責單位即時說明與回應。



邱佩琳指出，市府將持續站在市民立場同理地方需求，凡屬市府權責可處理事項，皆會積極推動改善；涉及中央權責的建設與政策，也將主動向中央溝通爭取，為市民爭取最大公共利益。她強調，透過面對面溝通，能更精準掌握地方問題，讓政策推動更具效率。

座談會中，民眾關心安樂區停車空間不足，並建議活化閒置土地作為停車場；另提出新社區公車站牌設置需協調地主、民眾囤積物品衍生公共安全疑慮、安和一街123巷公車亭破損、騎樓整平進度等議題。

交通處長陳耀川表示，將安排會勘評估國產署土地設置停車場的可行性，四維里停車場已完成設計，預計今年發包施工；都發處長謝孝昆說明，安樂區騎樓整平改善已納入今年計畫，並已聯繫家屬於農曆年前協助清除堆積雜物；消防局長游家懿說，會透過社區大會加強防火宣導；公車處長鍾惠存表示，將朝設置站牌方向與地主協調，並協助修繕安和一街123巷公車亭，視預算逐步汰換相關設備。

針對萬瑞快速道路與大武崙分洪道建設進度，交通處長陳耀川指出，萬瑞快速道路外環道可行性評估已通過，後續將進入設計階段並加速與中央協調；工務處長簡翊哲說，大武崙分洪道屬長期計畫最後一期，目前正辦理棒球場滯洪池設置，相關污水道接管工程也將同步推動。

另有民眾反映安樂社區二期住宅停車場承租、地下停車場消防設備更新、四維里公園涼亭漏水及安樂高中公園接送區交通壅塞等問題，市府各單位亦分別說明後續輔導、修繕及改善方向。

邱佩琳強調，公民座談會是市府直接傾聽民意、即時回應的重要平台，市府將持續透過跨局處合作，逐案追蹤地方反映事項，確保改善措施落實到位，打造更安全、便利、宜居的安樂區。