安樂區初選戰升溫 黃永翔競選辦公室成立 強調「政治要站在人民身邊」

▲黃永翔曾擔任前市長林右昌幕僚、民進黨基隆市黨部執行長，目前仍持續投入公益與慈善工作，對行政運作與基層需求皆有第一線經驗。（圖／黃永翔辦公室提供）

【記者 范東平 ／基隆市市 報導】民進黨基隆市安樂區市議員黨內初選戰火升溫，市議員參選人黃永翔昨（11）日舉行初選造勢暨競選辦公室成立大會，現場湧入大批支持者到場力挺，會場座位數一再追加，展現黃永翔的基層動員能量，也讓安樂區選情備受矚目。

黃永翔致詞表示，這場活動不只是一場初選造勢，更是一場屬於安樂的集結。他強調自己是土生土長的基隆囝仔，長期深耕地方，曾擔任前市長林右昌幕僚、民進黨基隆市黨部執行長，並投入公益與慈善工作，對行政運作與基層需求皆有第一線經驗。他指出，十多年來走訪市場、社區與校園，看見長輩的健康需求、家長對教育與托育的憂心，以及新住民與弱勢家庭的努力，這些都是他投入公共事務的最大動力。

黃永翔強調，「政治不是站在舞台上，而是站在人民身邊。」若順利進入議會，將以教育環境改善、托嬰與育兒政策、新住民參與公共事務，以及高齡友善福利作為問政重點，期盼讓安樂區成為更安心生活、穩定發展的所在。

面對即將到來的黨內初選，黃永翔也直言，民調將是決定勝負的關鍵。他呼籲支持者，若接到「安樂區市議員」民調電話，務必清楚表達「唯一支持黃永翔」，並協助轉告親朋好友，共同守住基層實力。現場多位黨內人士、地方里長及社團代表到場聲援，也被外界解讀為其整合地方力量、爭取出線的重要指標。

隨著初選進入白熱化階段，黃永翔必須在安樂區凝聚最大共識才能成功突圍，後續發展已備受基隆民眾關注。

▲前基隆市林右昌市府團隊民政處長、現任黃永翔競辦總督導王榆森站台力挺黃永翔參選安樂區市議員。（圖／黃永翔辦公室提供）

▲面對黨內初選，黃永翔直言民調是關鍵。他呼籲支持者，若接到「安樂區市議員」民調電話，一定要回答「唯一支持黃永翔」，（圖／黃永翔辦公室提供）

