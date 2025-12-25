安樂區嘉仁里兒童圖書館 啟用

嘉仁里親子兒童圖書館啟用，謝國樑盼能給孩子安全、友善的閱讀環境。（記者鄭紫薇翻攝）

▲嘉仁里親子兒童圖書館啟用，謝國樑盼能給孩子安全、友善的閱讀環境。（記者鄭紫薇翻攝）

為讓閱讀成為社區日常、陪伴孩子快樂成長，基隆市長謝國樑昨（25）日安樂區嘉仁里親子兒童圖書館說，透過活化既有公共設施，不僅提升社區功能，也為孩子打造安全、友善的閱讀環境，展現市府與地方攜手為下一代努力的成果。

基隆市安樂區嘉仁里昨（25）日舉行「嘉仁里親子兒童圖書館」揭牌啟用活動。市長謝國樑說與立法委員林沛祥、市議員鄭愷玲、里鄰鄉親及親子家庭共同見證社區閱讀新空間誕生，現場氣氛溫馨熱絡，為地方增添一處兼具學習、陪伴與交流功能的親子場域。

揭牌儀式由安樂國小合唱團帶來溫暖動人的演出揭開序幕，悠揚歌聲中，許多家長牽著孩子一同參與，現場洋溢著歡笑與感動。活動並安排親子共讀、說故事與閱讀體驗等內容，讓孩子與家長在輕鬆互動中親近書本，感受閱讀的樂趣與陪伴的美好。

謝國樑表示，嘉仁里活動中心地下室原為閒置空間，經里長王貴美提出建議後，由市府請區公所進行規劃與修繕，成功將原本老舊的空間轉化為明亮、舒適的親子兒童圖書館。

嘉仁里里長王貴美指出，親子兒童圖書館以「從閱讀出發，陪伴孩子成長」為核心理念，館內設置舒適的親子共讀空間，並精選適合不同年齡層的童書與繪本，希望孩子能在閱讀中培養興趣與想像力，也讓家長在忙碌生活中，找到與孩子共度時光的溫柔片刻。

她也邀請里內居民多加利用這處新空間，讓閱讀成為連結家庭與鄰里的美好橋梁。