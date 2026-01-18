安樂區麥金路自來水幹管嚴重爆裂

基隆市安樂區麥金路發生嚴重自來水幹管爆裂事故，台灣自來水公司第一區管理處緊急實施大規模停水及減壓供水措施，影響全市近半數家戶用水。市長謝國樑16日一早便即刻趕赴現場勘查，要求自來水公司全力趕工，務必在最短時間內完成修復，盡速恢復正常供水。

謝國樑當日上午率領工務處長簡翊哲，並與多位市議員及里長到場關切，聽取台灣自來水公司第一區管理處處長張子中簡報。水公司表示，目前已動員人力與機具全力搶修，目標於16日深夜完成修復作業，並於17日上午全面恢復供水。

謝國樑為確保工程進度，特於16日下午再次前往施工現場掌握搶修情形，並要求水公司全面檢討老舊管線與基礎設施，加速汰換作業，降低類似事故再度發生。同時也指示水公司建立更即時、透明的數位通報機制，未來應透過社群媒體等多元管道，第一時間向市民說明狀況與因應措施。

工務處長簡翊哲指出，此次破管事件在資訊揭露上仍有不足，例如未即時透過電視跑馬燈或發布正式新聞稿說明，僅仰賴里長群組轉傳，導致資訊傳遞不夠全面。他已要求自來水公司未來必須落實多元宣導措施，強化預警與通報流程，避免因資訊不足讓民眾措手不及。