安樂死婦女遺願捐出「自己的臉」！ 促成全球首例移植手術助毀容的她重獲新生

一名安樂死的女性捐出自己的臉部，讓身受食肉菌感染毀容，無法正常飲食的女子卡梅重獲新生。圖／翻攝自「Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus」YT

西班牙巴塞隆納（Barcelona）瓦爾德希伯倫醫院（Vall d'Hebron）近日完成「全球首例」臉部移植手術，一名選擇安樂死的女性捐出自己的臉部，讓另一名身受食肉菌感染毀容，無法正常飲食的女子卡梅（Carme）重獲新生。卡梅也親自出席記者會表示，「我今天來到這裡，為了表達我的謝意。」

綜合媒體報導，這是一項高難度的手術，約有100名醫護人員參與，移植了皮膚、脂肪組織、周邊神經、臉部肌肉和臉部骨骼，並採用了顯微神經血管外科技術重建功能與知覺，整個手術時長約24小時。

主治醫師表示，「這不僅僅是把軟組織移植過來，使其外觀正常，目的在恢復功能和感覺，否則就屬於失敗。」醫師進一步解釋，「移植的臉如果不能感知或活動，就只不過是一張面具。我們談論的是由各種組織構成的結構，包括肌肉和神經，有些直徑只有0.2毫米，這些都必須找到並連接起來」。

據了解，西班牙至今完成了6例類似手術，瓦爾德希伯倫醫院在當中完成了3例。放眼全球，有20家移植中心進行了54例臉部移植手術。醫院宣布這起具里程碑意義的手術時，強調感謝這名安樂死的捐贈者「非凡的慷慨」，所有參與其中的醫護人員都為共同努力的成果感到「自豪」。

受術者卡梅也出席了院方舉行的記者會表示，她在2年前度假時，因為昆蟲叮咬引發細菌感染，導致臉部組織壞死毀容，連帶嚴重影響她的視力、呼吸、飲食。卡梅輾轉於三個醫療院所都無法解決，直到瓦爾德希伯倫醫院的醫師建議她，進行臉部移植手術才重獲新生。她表示，現在的生活好轉了，變得能說話，能正常飲食，覺得自己開始像回到從前的樣子了，並向醫院移植中心的全體工作人員，尤其是捐贈者及其家人致上謝意。

捐贈者是一名要求安樂死的女性，她表示若有必要，願意捐出自己的臉，並就此與移植團隊討論。一名專業人員表示，這名捐贈者不只臉，也捐肺、肝、腎等其他組織，只為了幫助需要的人。



