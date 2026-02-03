安樂死患者「捐臉」遺愛人間讓毀容女重獲新生 成全球首例移植手術

西班牙移植醫學權威希伯倫谷醫院近日完成一起非比尋常的手術，一名安樂死的民眾捐出自己的臉部，讓另一名素昧平生、臉部組織壞死的女性重獲新生。這種手術難度極高，院方出動約100名醫護、花了整整24小時才完成手術。這也是全球首次有安樂死患者主動選擇捐出臉部，遺愛人間。

全臉移植受贈者卡默在醫護人員陪同下面對媒體，雖然臉部表情看起來有點僵硬，但能坦然面對鏡頭已經是一大進展。卡默兩年前遭昆蟲叮咬感染，臉部組織壞死，說話、進食、呼吸都大受影響，輾轉來到西班牙希伯倫谷醫院求診，正好一名安樂死患者臨終前主動表示願意捐出臉部，讓卡默重獲新生，也創下全球首起安樂死成功移植全臉案例。

全臉移植匹配要求嚴格 百名醫護花24H完成手術

全臉移植匹配要求嚴格，兩人性別、血型都要相同，頭顱尺寸也必須相近。同樣手術難度也很驚人，皮膚、神經、肌肉、骨骼都要兼顧，才能確保移植後的臉部能正常感知活動。最終院方出動約100名醫護，花了整整24小時才完成手術。

院方出動約100名醫護，花了整整24小時完成手術。圖／路透社

卡默由衷感謝捐贈者以及她的家人，現在在家時會對著鏡子做鬼臉，感覺會越來越像原本的自己。捐贈者在合法安樂死程序下過世，給了醫療團隊更多時間規劃並尋找匹配的受贈者。

希伯倫谷醫院2010年完成全球首例全臉移植，如今再幫助安樂死患者遺愛人間，也展現團隊的權威實力。

國際中心／邱楷雯 編撰 責任編輯／施佳宜

