安樂死者遺愛！「食肉菌」毀容女獲臉部移植 奇蹟重生：終於能在鏡中看見自己

西班牙一名遭到「食肉菌」侵蝕毀容的女性，近日重獲新生。（翻攝自X@EFEnoticias）

西班牙醫學界達成一項震撼全球的創舉！一名遭到「食肉菌」侵蝕毀容的女性，成功在巴塞隆納完成臉部移植手術。令人關注的是，這場手術的捐贈者是在接受「安樂死（協助自殺）」程序前，主動提出捐贈面容的請求，成為世界首位在生前決定捐臉、並於身後完成遺愛的安樂死案例。

被昆蟲咬一口竟毀容！「食肉菌」奪走視力與進食能力

根據《每日郵報》報導，這名受贈者被稱為「卡門（Carme）」，她數年前因遭受昆蟲叮咬，意外感染嚴重的細菌感染，演變成恐怖的「壞死性筋膜炎（俗稱食肉菌感染）」。

廣告 廣告

細菌迅速侵蝕她的臉部組織，導致大面積壞死，不僅嚴重毀容，甚至讓她喪失了說話、進食以及視力的基本功能。多年來，卡門一直活在黑暗與無助中，直到這場馬拉松式的移植手術為她迎來曙光。

最無私的遺願：安樂死捐贈者展現「令人失語的成熟」

這次手術最特別之處在於供體的來源。西班牙於2021年合法化安樂死，而這位不具名的捐贈者在決定結束生命前，將「幫助陌生人重獲新生」列為最後遺願。

瓦希德隆醫院（Vall d'Hebron）移植協調員納瓦斯（Elisabeth Navas）深受感動地表示：「這位捐贈者展現了令人肅然起敬的成熟度。一個決定終結生命的人，竟將最後的心願獻給陌生人，給予對方如此巨大的第二次機會。」

百人團隊馬拉松手術 術後奇蹟：我看起來更像自己了

這場手術動員了包括精神科醫師、免疫學家在內約100名專業醫護人員。由於臉部移植條件極端嚴苛，捐贈者與受贈者必須性別相同、血型一致，且頭部尺寸要極為相近。

週一（2日）卡門親自出席記者會，雖然仍處於康復期，但她激動地表示：「現在我在家照鏡子時，我會想著，我開始看起來更像我自己了。」

西班牙：全球器官移植與安樂死的先行者

西班牙已連續30多年穩居全球器官移植的領先地位，去年全國共完成了約 6,300例移植手術。此次執行手術的瓦希德隆醫院，更曾在2010年完成全球首例全臉移植手術。

更多鏡週刊報導

阿蘇墜機2台人仍未救出！ 日警以「涉業務過失」大動作搜查匠航空

個資外洩遭查「大降價救形象」？ 韓酷澎賣單片2元衛生棉...2天掃光50天庫存

豪宅開箱惹議！王婉諭重砲轟謝典霖「公庫通家庫」 揭彰化謝家三代壟斷地方資源內幕