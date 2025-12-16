安樂、中正區績優里鄰長 獲謝國樑表揚

謝國樑表揚安樂、中正區146位績優里鄰長，稱讚里鄰長是市府與市民之間最溫暖、最堅實的橋樑。（記者鄭紫薇翻攝）

基隆市安樂區、中正區昨（16）日舉行績優里鄰長表揚活動，市長謝國樑親自頒獎表揚兩區共146位績優里鄰長，並肯定里鄰長長期在基層服務、默默付出的辛勞與貢獻。謝國樑表示，里鄰長是市府與市民之間最溫暖、最堅實的橋樑，市政能穩健推動高度仰賴基層夥伴的支持與協助。

謝國樑指出，市政團隊秉持「打造有愛城市」的理念，持續推動親子友善與高齡照顧政策，包括設置7區室內兒童樂園、親子與長輩照護平台，以及夜間臨時托育服務；在市容美學方面，也陸續推動環境美化、外牆彩繪與特色公車亭等建設。他強調，基隆能夠持續進步，並獲得《遠見》雜誌「年度最佳進步首長獎」，不是市府單方面的成果，而是加上里鄰長等基層夥伴，一步一腳印累積而成的共同努力。

市府指出，此次接受表揚的績優里鄰長包括安樂區78位、中正區68位，皆為各里推選出的服務楷模，包括安樂區內寮里嚴福神里長、四維里黃雅玲里長、西川里王忠誠里長；中正區則有德義里張建源里長、真砂里魏君龍里長、和憲里蘇來成里長等人。里長推動里內工作，往往仰賴鄰長在第一線奔走協調，無論是民情反映、行政溝通或公共事務協助，都是里辦公處運作順暢、社區穩定發展的重要關鍵。

謝國樑強調，每一位里鄰長都是城市治理中不可或缺的一環，不論是緊急事件的通報、環境清潔的維護，或是社會福利的協助，都靠里鄰長們穿梭在巷弄間，用雙腳走出服務的深度與廣度。市府將持續與基層夥伴並肩前行，攜手打造更美好、更有愛的基隆。