安檢論戰！北捷4死網喊：效法中國 石明瑾「1關鍵」打臉揭張文目的

社會中心／程正邦報導

張文犯案計劃書曝! 瀏覽紀錄驚見'欠鄭捷（左圖）公道'。

隨著 27 歲嫌犯張文在台北車站與中山商圈犯下殘暴惡行，台灣社會陷入集體不安。社群平台隨即出現大量討論，部分網友主張台灣應引進如中國地鐵般的「全覆蓋安檢」：包含 X 光掃描包包、隨機查驗身分證等，認為唯有如此才能杜絕持刀者。然而，這番論點遭到前警察、球評石明瑾的強力回擊，他指出這不僅是「藥不對症」，更是落入了犯罪者的心理圈套。

網路上出現不少吹捧中國地鐵安檢措施的貼文，引起網友熱議。（圖/翻攝自Threads）

邏輯誤區：安檢門擋不住「站外」的殺機

石明瑾在臉書發文直言：「果然有人開始吹捧中國地鐵進出安檢，覺得有事沒事搜包查身分證好棒棒了。」他隨即點破一個殘酷的現實：「問題是這次案發地點都不在站內。」

回顧張文的犯罪路徑：1. 北車 M7 出口：屬於開放式的行人地下道與出入口處。2. 中山商圈街頭：嫌犯在行人穿越道上跪坐投彈，是在車水馬龍的馬路中央。3. 誠品南西店：屬於一般百貨商場。

石明瑾分析，即便地鐵站內設有嚴格安檢，也無法防範嫌犯在進入閘門前的「車站周邊」發動攻擊。如果為了安全而要求所有公共場域（包含百貨、地下道、行人穿越道）都要設立安檢門，不僅在執行面上極其困難，更會讓整座城市陷入癱瘓。

張文持刀戴防毒面罩在北車M7地下捷，狂丟煙霧彈無差別砍人，星巴克店員機警拉下鐵門，救了全店客人一命。（圖／翻攝自Threads @jmmiu_tw）

生活方式的防衛：不要輕易交出自由

對於大眾因恐懼而要求加強管制，石明瑾提出了一個更深層的觀點。他認為，恐怖活動的目的之一，就是利用少數人的極端行為製造大規模恐慌，從而迫使大眾改變原有的生活方式。

石明瑾表示：「如果因為恐懼就大眾輕易改變自己的生活方式，這就是他們（恐怖分子）想要達到的目的。」許多網友也紛紛響應，認為若台灣步入「全面監控與搜包」的模式，等於是犧牲了民主社會最珍貴的自由與便利。更有網友毒舌批評：「支持安檢的人，是希望連進便利商店都要搜包包嗎？」

石明瑾揭張文最終目的，就是要製造社會恐慌。（圖/翻攝自石明瑾臉書）

救命提醒：危險現場「千萬別打電話」給親友

除了制度上的討論，石明瑾也分享了一個源自電影卻極其真實的生存細節。他提醒，當得知親友身處恐怖攻擊現場時，千萬不要急著打電話詢問安好。

石明瑾解釋，當受害者好不容易找到安全地點躲藏（如誠品更衣室、倉庫）時，手機突如其來的響鈴聲或震動聲，極有可能在靜謐的環境中暴露其位置，引導歹徒前往殺戮。他規勸大家：「請傳簡訊，不要打電話，讓當事人能主動聯繫你。」

