安歆澐公布家暴照！痛訴腦嚴重缺氧後遺症：老公「力氣大到無法承受」
娛樂中心／綜合報導
女星安歆澐因參加《超級星光大道》而走紅，與小16歲亞運龍舟國手莊英杰結婚7年，近日傳出莊英杰劈腿她的人妻朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，還動手勒暈她，兩人從此分居，目前正在打離婚官司。安歆澐近日上節目公布被家暴的驗傷照，透露當時腦部嚴重缺氧，導致眼結膜出血、臉部血管也大爆裂，至今還有後遺症。
安歆澐近日上《新聞挖挖哇》公布被國手老公家暴的驗傷照，可見兩顆眼睛都是血色。她指出：「老公的力氣已經大到我無法承受，對方當時右手拿美工刀，自己拚命要抵住他的右手，然後對方還拿她頭髮勒住脖子，他用力勒，導致自己腦部嚴重缺氧，所以才眼結膜出血，臉部血管也都大爆裂。」安歆澐還表示：「自己現在還是有一點後遺症，我的聽覺已經跑到後面。」
安歆澐透露，自己被家暴後，到現在還在做精神治療，而且有非常嚴重的失眠，以及在人際關係上比較沒辦法像之前一樣的互動，甚至出現社恐。她還表示：「因為我的工作是要站在舞台上唱歌表演，我要非常一大段時間，克服自己的恐懼才能上台，現在也比較沒有辦法相信周圍的朋友。」
安歆澐接著透露，「小三的家就在老公訓練場附近，自己剛好有一次經過小三家，就被對方看到自己被家暴受傷的臉，我就跟小三說妳要看清楚這個人，可能下一個就是妳，然後聽說她們就分手了。」安歆澐表示，老公家暴她後有悔意，「但是這已經威脅到我生命，一個成年人竟然可以失控到這種地步。」安歆澐強調，自從被家暴後就已經沒有跟老公獨處，甚至之前違反家暴令開庭，「我遠遠看到老公，自己整個人心跳加速，那個恐懼還是很大。」
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
拒絕家庭暴力，請撥打110、113
拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113
更多三立新聞網報導
周子瑜真的全脫了！「上空洗澡全裸照」終於曝光 網暴動：從小美到大
吳亦凡沒死出獄後「恐遭化學閹割！」每3個月補1針超恐怖 讓人生不如死
三上悠亞來台加入啦啦隊！「暴牙黑臉舊照」流出 網嚇：這同一個人？
「謝侑芯和黃明志只是砲友！」男方不會給錢 台女優：不要再污名她了
其他人也在看
「泰國第一神顏」Mai婚禮曝光！披Gucci婚紗甜嫁影帝 愛犬遞15克拉鑽戒萌翻
擁有「泰國第一神顏」美稱的33歲泰國影后Mai（Mai Davika，黛薇卡），日前與愛情長跑7年的影帝Ter（Chantavit Dhanasevi）甜蜜完婚，她大方在IG曬出婚禮美照，婚禮雖極其低調，僅邀請至親好友出席，但Mai手上的15克拉婚戒卻十分吸睛！鏡報 ・ 19 小時前
63歲杜德偉超凍齡！甜曬老婆合照慶祝結婚13週年紀念日：愛你如初
【緯來新聞網】現年63歲的唱跳歌手杜德偉在社交平台Instagram分享與妻子李曉冰及兒子AJ的合照緯來新聞網 ・ 14 小時前
范姜彥豐5字開酸「說謊姊妹組」網不忍揪1關鍵 嘆：真的幼稚了
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指與王品澔曖昧，更被爆老公賴冠儒為了事業發展選擇隱忍。對此，賴冠儒發文強調：「兩人一直都很好。」簡廷芮也發文吐露心聲，捍衛家庭。不過范姜彥豐卻不忍開酸，5字嗆「說謊姊妹組」，引發外界聯想。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
邰肇玫切除子宮卵巢 曝抗癌成功祕訣
67歲民歌手邰肇玫2014年罹患子宮內膜癌三期，抗癌成功的她昨（11╱12）出席2025「臺北大巨蛋．民歌大團圓」總彩排，透露罹癌後更加重視生活作息，笑說：「我好吃懶作，我可以休息的時候，能躺就躺，生過病的人會對身體比較照顧，所以我只要顧好我的免疫系統，吃好睡好、心情保持好，不喜歡的人就遠離他。」太報 ・ 11 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
徐亨凌晨發文悲嘆「活得好累」認：好久沒有演藝工作
資深演員徐亨，近年鮮少有作品推出，長時間消失在螢光幕前，今天凌晨無預警發文透露近年狀況，語帶無奈表示：「活著的意義，只剩努力還債」，字字句句透露出內心的無奈，引起不少網友關切。中時新聞網 ・ 3 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 1 天前
為夢想付出的勇氣1／從動念到實現 温昇豪走了12年
幾乎有一年多的時間，温昇豪的名字經常跟電視劇《整形過後》連在一起，儘管這部戲要到12月13日才會播出，但因為身為監製，堪稱是任何風吹草動都充滿了話題。從幕前跨入幕後，這趟圓夢的旅程走了有點久，但也充滿收穫。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
《星光》安歆澐遭丈夫家暴 「雙眼充血」恐怖驗傷照曝
從節目《超級星光大道2》出身的女星安歆澐，近日揭露遭小16歲亞運龍舟國手丈夫莊英杰家暴及婚內出軌，目前已提出離婚訴訟並求償百萬元。安歆澐公開被家暴的驗傷照，透露遭丈夫勒頸導致腦部嚴重缺氧，雙眼充血、臉部滿布紅點。中天新聞網 ・ 3 小時前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坤達、書偉爆閃兵！密友首出面發聲認了早知情 「私下對話」曝光
「芝麻龍眼」成員陳艾玲睽違36年復出 ，將於22日登上臺北大巨蛋，參與民歌大團圓表演，消息一出引發關注。不過，隨著Energy團員坤達、書偉爆出「閃兵案」，陳艾玲曾是Energy幕後推手的經歷也被挖出。她12日也首度發聲，語氣溫柔的表示：「他們那時候還很年輕，不能做決定。挫敗是好的，沉澱一下、休息一下」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
大馬警出手！找專家破解黃明志、謝侑芯手機「挖出內容」
娛樂中心／周希雯報導馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，當地警方更證實，2人是超越普通朋友的「親密特殊關係」，不過檢方今日（12）證實，暫時無證據顯示涉案，黃明志預計明（13日）獲釋。另有消息指出，家屬已交出謝侑芯手機，當地警方找了頂尖專家幫忙，將連同黃明志手機一起破解，以查看內容釐清案情。民視 ・ 13 小時前
「KK園區」主謀引渡回中國！泰警押送畫面曝光
國際中心／李明融報導被指是在緬甸經營網絡詐騙的「KK園區」主腦的佘智江（She Zhijiang），於2022年在泰國曼谷被捕，泰國上訴法院週一（10日）維持憲法法院上月的裁決，佘智江將被引渡回中國受審，正式結束這場歷時逾3年的司法攻防戰，他將面臨經營200多個非法線上賭場、涉案金額達12.63兆泰銖（約12.08兆新台幣）的指控。泰國警方押送佘智江的畫面也曝光。民視 ・ 15 小時前
神判斷！桃園先放假再上班 張善政貼文獲讚：直接把證據圈給你看
桃園市長張善政昨（11）日晚間宣布週三正常上班上課，不少網友看到桃園的真實天氣後，湧進臉書留言，表示「張市長是理工背景相信科學數據」、「今天根本好天氣，一群不知道在崩潰什麼？」、「桃園早上天氣好，沒放假是依照專業評斷來決定」，甚至桃園市議員于北辰也在總質詢時肯定張善政，週二放颱風假是體恤市民的正確決策。中天新聞網 ・ 21 小時前
郭台銘母親郭初永真辭世 享嵩壽100歲 養生祕訣天天喝1飲品
鴻海集團創辦人郭台銘今（11/6）中午於臉書宣布母親郭初永真女士辭世，享嵩壽100歲。他表示母親今日上午8點安詳辭世於台北醫學大學附設醫院，並表示將遵照母親遺願，不發訃告、不設靈堂、不辦公祭，以低調簡健康2.0 ・ 3 小時前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
吳宗憲曝「粿王真正賠償數字」勸范姜彥豐：讓它平靜一點過去
吳宗憲聊到粿王婚外情事件，他斬釘截鐵表示，據他了解，最後是1200萬，部分可以分期付款，「這種東西（法院）是有行情的，不要掙扎了，王（王子）先生就500萬，她（粿粿）700萬，因為房子先付了400多萬還是500萬，房子過給他，就淨身出戶」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
方Q遇詐團被盜刷十幾萬 坦言很痛
宇宙人將於12月20日登上台北小巨蛋，舉辦「回到未來1986」演唱會，主視覺以「電話亭」象徵過去、現在與未來的時空交會，邀請歌迷穿越青春、重溫最純粹的音樂感動。宇宙人與Hit Fm合作，策劃「Call Out電話亭」直播活動，將於今（13日）晚8點無預警Call Out給幸運歌迷，團員們也預告：「請大家不要掛電話！我們不是詐騙集團。」中時新聞網 ・ 7 小時前
日本雙胞胎大胃王「罹憂鬱症」身心崩壞停活動…自爆：對吃東西沒興趣了
日本知名大胃王雙胞胎小野姊妹花，在YouTube擁有超過56萬粉絲；不過，日前她們卻突然宣布暫時停止活動，原因是因為姐妹倆的身體都出現狀態，才不得已做出這樣的決定，讓粉絲相當擔心，也紛紛詢問到底發生什麼狀況？對此，小野姊妹日前在YouTube更新影片，除了揭露妹妹亞子（あこ）的身體問題，甚至因此住院，更坦言最主要是原因是因為姊妹倆都罹患憂鬱症，「對吃東西已完全沒有興趣」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前