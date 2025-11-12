安歆澐公布家暴照！痛訴腦嚴重缺氧後遺症：老公「力氣大到無法承受」

娛樂中心／綜合報導

女星安歆澐因參加《超級星光大道》而走紅，與小16歲亞運龍舟國手莊英杰結婚7年，近日傳出莊英杰劈腿她的人妻朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，還動手勒暈她，兩人從此分居，目前正在打離婚官司。安歆澐近日上節目公布被家暴的驗傷照，透露當時腦部嚴重缺氧，導致眼結膜出血、臉部血管也大爆裂，至今還有後遺症。

安歆澐公布被老公家暴的驗傷照，當時腦部嚴重缺氧，導致眼結膜出血、臉部血管也大爆裂，至今還有後遺症。（圖／鴻凱娛樂提供、翻攝自新聞挖挖哇YouTube）

安歆澐公布被老公家暴的驗傷照，當時腦部嚴重缺氧，導致眼結膜出血、臉部血管也大爆裂，至今還有後遺症。（圖／鴻凱娛樂提供、翻攝自新聞挖挖哇YouTube）

安歆澐近日上《新聞挖挖哇》公布被國手老公家暴的驗傷照，可見兩顆眼睛都是血色。她指出：「老公的力氣已經大到我無法承受，對方當時右手拿美工刀，自己拚命要抵住他的右手，然後對方還拿她頭髮勒住脖子，他用力勒，導致自己腦部嚴重缺氧，所以才眼結膜出血，臉部血管也都大爆裂。」安歆澐還表示：「自己現在還是有一點後遺症，我的聽覺已經跑到後面。」

安歆澐透露，自己被家暴後，到現在還在做精神治療，而且有非常嚴重的失眠，以及在人際關係上比較沒辦法像之前一樣的互動，甚至出現社恐。她還表示：「因為我的工作是要站在舞台上唱歌表演，我要非常一大段時間，克服自己的恐懼才能上台，現在也比較沒有辦法相信周圍的朋友。」

安歆澐公布被老公家暴的驗傷照，當時腦部嚴重缺氧，導致眼結膜出血、臉部血管也大爆裂，至今還有後遺症。（圖／鴻凱娛樂提供、翻攝自新聞挖挖哇YouTube）

安歆澐被老公家暴後至今還有後遺症，「我的聽覺已經跑到後面。」（圖／翻攝自新聞挖挖哇YouTube）

安歆澐接著透露，「小三的家就在老公訓練場附近，自己剛好有一次經過小三家，就被對方看到自己被家暴受傷的臉，我就跟小三說妳要看清楚這個人，可能下一個就是妳，然後聽說她們就分手了。」安歆澐表示，老公家暴她後有悔意，「但是這已經威脅到我生命，一個成年人竟然可以失控到這種地步。」安歆澐強調，自從被家暴後就已經沒有跟老公獨處，甚至之前違反家暴令開庭，「我遠遠看到老公，自己整個人心跳加速，那個恐懼還是很大。」

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

