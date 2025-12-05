安歆澐怒控嫩尪出軌！開戰公公「飆她1句」猛爆凌晨抓包崩潰一幕

娛樂中心／綜合報導



藝人安歆澐過去參加《超級星光大道》進一步獲得大眾認識，2019年與小16歲龍舟國手老公莊英杰結婚之後，共同育有一對兒女，沒想到近日安歆澐就爆出7年婚姻出現問題，她控訴老公不只對她出手、甚至出軌好姐妹，目前已經進入打離婚官司階段，安歆澐還亮出遭勒脖缺氧、兩眼充血驚悚照片，隨後發表「不自殺聲明」，緊接著還登上節目透露自己與公公對質細節，遭到對方「飆母語罵這句」讓他傻眼了。





安歆澐怒控小16歲尪「偷吃+勒脖」！開戰公公「母語飆她1句」猛爆凌晨抓包崩潰一幕

安歆澐公開勒脖暈厥的經過，表示臉部微血管全爆、雙眼充血，畫面怵目驚心。（圖／翻攝自YouTube@新聞挖挖哇！）

廣告 廣告

安歆澐日前才爆出國手老公對自己出手，還出軌好姐妹，目前兩人正在打離婚官司，接連公開過去老公把自己勒到缺氧充血的照片，並張貼「不自殺聲明」引發關注，緊接著安歆澐又上節目曝光公公與自己對質過程，他透露當下有錄音紀錄，公公對他回應的每一句話都被錄下，事後他將錄音拿給朋友聽，才知道當時公公對他喊出一句母語，竟是罵他「瘋女人」，任他驚訝公公發言暴走，因為他自認過去對公公都很有禮貌。





安歆澐怒控小16歲尪「偷吃+勒脖」！開戰公公「母語飆她1句」猛爆凌晨抓包崩潰一幕

安歆澐提到自己看到老公手機內「私著照」內幕。（圖／翻攝自安歆澐@臉書）

安歆澐事後在節目《11點熱吵店》提到自己至今仍無法走出恐懼，事實上他過去還曾經跟小三夫妻談判，當時自己被對方震驚：「女的很厲害是她折服了這兩個男人，她老公跟我老公」，除此之外，他更透露自己輾轉看到老公手機裡面，凌晨傳來許多「情趣私著」照片，讓他看到瞬間大崩潰。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：安歆澐怒控小16歲尪「偷吃+勒脖」！開戰公公「母語飆她1句」猛爆凌晨抓包崩潰一幕

更多民視新聞報導

Ella遭傳「弟弟重病」現身突淚崩！脫口熟悉3面孔「已離世」

王齊麟愛妻「挺出懷孕巨肚」！網見「驚人起伏」嚇爛：這麼大

遭爆有料激戰明日花綺羅！韓男偶像親認「成人密會」內幕全說了

