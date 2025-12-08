安歆澐抓包老公雙不倫鐵證 公開小三照片

安歆澐（右二）公開小三長相，眾人當場傻眼。東森綜合台提供



近期公開婚變並揭露遭出軌及家暴的安歆澐上《小姐不熙娣》分享「揪出外遇鐵證」的驚悚過程，她還公開傷勢照片，代班主持人Sandy（吳姍儒）當場心疼落淚，安歆澐感性表示：「還好最後有人發現我需要幫助。」眾人暖喊：「妳真的很勇敢。」她也呼籲所有女性：「千萬不要忽略身為正宮的第六感。」

安歆澐透露老公與小三是在1次家庭露營聚會中認識，2人第1天就「出事」，起初她只覺得老公行為詭異、會特地去探某位朋友的班，甚至「提前知道」小三車子出沒地點。

安歆澐（右）上《小姐不熙娣》談老公出軌，左為王思佳。東森綜合台提供

直到某天半夜，安歆澐拿對方的手機看家人照片時，螢幕突然跳出小三的曖昧訊息：「你在幹嘛？」她瞬間心碎，點開對話一看，才發現2人不僅互傳火辣情話，還一起挑情趣內衣，她崩潰表示：「自己像被電擊一樣，撕心裂肺。」她當場叫醒熟睡的老公質問，他竟厚顏無恥地回：「是她先撩我的。」還爆出小三曾大膽對他說：「就算你有家庭、有小孩，也不是不能怎樣啊！」2人甚至在廁所亂搞，薔薔聽到氣炸，大喊：「好噁喔！我要吐了啦！」

誇張的是小三也有家庭，安歆澐透露雙方夫妻曾約在公園談判，她當面質問小三：「你們是真愛？還是怎樣？不是說不要再聯絡了？」結果小三竟囂張回嗆：「怎樣，我就是打給他啊！我就是喜歡他啊！」小三丈夫聽完也氣炸，直接把帽子甩到椰子樹上，眾人紛紛敲碗想看小三長相，安歆澐曝光照片後，王思佳當場氣喊：「這樣妳還說像我？」此外，安歆澐為挽救婚姻，多次想與老公溝通，但最終換來的卻是家暴，她更曾被勒到昏厥，處境令人心疼。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

