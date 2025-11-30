安歆澐控遭家暴 「老公拿刀威脅」 發不自殺聲明求保護

安歆澐去到許聖梅的直播節目《危機女王》。（圖／翻攝自安歆澐 IG）





女星安歆澐憑藉《超級星光大道2》走紅，2019年與小16歲龍舟國手莊英杰結婚，豈料，日前她控訴遭到出軌、家暴，更公開遭毆照片，如今雙方正進行離婚官司。昨（29日）在節目上，安歆澐坦言自己的身體現況，同時發布不自殺聲明。

昨日安歆澐去到許聖梅的直播節目《危機女王》，再度公開老公出軌、家暴的細節，男方偷吃人妻朋友，因此兩對曾約出來詳談，被問到是誰先約誰時，小三直接嗆安歆澐：「是我先打的啊怎麼樣！我就想他，我打電話給他」，並透露對方早是慣性小三，讓許聖梅也傻眼表示：「毀了我們的三觀！」

對於被男方用菜刀威脅、勒脖家暴等行徑，安歆澐依舊非常恐懼，有失眠和社交恐懼等問題在接受精神治療，像是工作登上舞台，也都需要克服心中恐懼，並在節目發布不自殺聲明，希望大眾可以一起保護她的人身安全。

