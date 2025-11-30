安歆澐發不自殺聲明！淚揭被丈夫勒頸險奪命 小三囂張嗆聲

歌手安歆澐近日公開婚變內幕，並揭露遭丈夫莊英杰家暴的驚悚經歷。她在29日錄製的《危機女王》節目中，提到自己因丈夫外遇被揭穿後，遭對方情緒失控暴力相向，甚至被用力勒頸導致腦部缺氧，眼結膜出血，她更在節目尾聲對著鏡頭發表「不自殺聲明」。

安歆澐與莊英杰過去感情恩愛。（圖／翻攝自安歆澐臉書）

安歆澐的丈夫莊英杰是小她16歲的亞運龍舟國手，兩人於2019年結婚；然而，近來夫妻恩愛的畫面已成過去，安歆澐不僅揭露丈夫婚內出軌，還表示對方為掩蓋外遇事實，對她拳腳相向。

廣告 廣告

她透露，某次發現丈夫帶著女兒與小三聚會，當她質問此事時，丈夫竟一度揚言要動手打女兒，安歆澐憤怒回應：「你女兒講了這麼多細節，不可能是編的！」之後，她與丈夫及小三雙方夫妻曾約談判，甚至簽下協議書，但丈夫與小三依舊暗通款曲，讓她心灰意冷，決定提起法律訴訟。

安歆澐發表「不自殺聲明」。 （圖／翻攝哏傳媒YouTube）

在節目中，安歆澐回憶起丈夫施暴的恐怖過程，透露曾被對方以菜刀威脅，並勒頸昏迷，險些喪命。此外，她還提到小三的囂張態度，對方甚至當著丈夫的面承認主動聯繫，毫無悔意，讓她感到更加憤怒和無助。

安歆澐回憶起丈夫施暴的恐怖過程。 （圖／翻攝哏傳媒YouTube）

安歆澐還發表不自殺聲明，強調絕對不會做傻事。她坦言，公開談論這段經歷後，仍擔心丈夫可能再度傷害她，但為了工作與未來，她正努力克服恐懼，期盼司法能還她公道。

《中天關心您|拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

保護專線：113/ 110

反霸凌專線：1953

法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

中職/台鋼雄鷹提交60人保留名單 球團釋出張喜凱、曾品洋等５人

中職/桃園市府攜手樂天桃猿 全台首創球場寵物友善專區

中職/富邦悍將提交60人保留名單 賴智垣、姚冠瑋等7人遭釋出