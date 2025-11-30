安歆澐發表不自殺聲明！公開遭尪家暴照：多幾秒就沒命

安歆澐發表「不自殺聲明」。(圖／粘耿豪攝)

歌手安歆澐7年前與小16歲亞運龍舟國手老公莊英杰結婚，近來夫妻倆恩愛畫面已成追憶，不僅證實婚變，更曬出遭老公家暴後的照片，畫面怵目驚心，日前上節目時，還公開發表「不自殺聲明」，讓人相當擔憂她的安危。

安歆澐29日錄製許聖梅的《危機女王》直播節目，訴說婚變歷程，她再次公開遭老公家暴的照片，只見被打的鼻青臉腫，眼睛紅腫泛血絲，讓人看得怵目驚心，安歆澐表示老公情緒控管一向都有問題，因此在外遇被抓包後，才會惱羞成怒對她大打出手，眼見安歆澐受傷如此嚴重，主持人許聖梅表示危及生命危險，安歆澐也強調已經構成「殺人未遂」，倘若再被多勒幾秒，小命可能就不保。

安歆澐表示某次老公帶女兒跟小三聚會，女兒後來告知她此事後，便直接去質問老公，沒想到老公竟作勢要毆打女兒，讓她直接反嗆：「你女兒講這麼多細節，這些是不可能編造」，更透露和老公及小三夫妻，曾約出來面對面談判此事，還簽下協議書，沒想到老公跟小三依舊暗通款曲，因此目前進行法律訴訟，希望司法能還給自己公道。

安歆澐在節目尾聲，對著鏡頭發表不自殺聲明，強調絕對不會做傻事，希望能藉此保護自己，畢竟公開談論家暴事件，仍然擔憂老公會出手傷害她，目前狀態則是得靠吃藥才能入睡，甚至出現社恐的症狀，對此，她表示得先克服恐懼，才能夠上台演出。

★《中時新聞網》關心您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

