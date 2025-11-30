安歆澐突發不自殺聲明！遭勒脖「血管大爆裂」傷照曝光

娛樂中心／楊佩怡報導



藝人安歆澐過去參加《超級星光大道》進一步獲得大眾認識，2019年與小16歲龍舟國手老公莊英杰結婚之後，共同育有一對兒女，沒想到近日安歆澐就爆出7年婚姻出現問題，她控訴老公不只對她出手、甚至出軌好姐妹，目前已經進入打離婚官司階段。日前安歆澐在節目上公開自己被勒脖的傷勢照，眼睛甚至被勒到充血，如今她也在節目中發表「不自殺聲明」，希望外界可以保護她。





安歆澐突發不自殺聲明！公開遭尪勒脖「血管大爆裂」傷勢照：還是擔心被傷害

藝人安歆澐（左）遭老公莊英杰（右）婚內劈腿漢家暴。（圖／翻攝自安歆澐臉書）

安歆澐昨（29）日上 《危機女王》 直播節目，除了談她被婚變的心路歷程外，也公開了她被莊英杰毆打的照片，畫面中可見，她的臉部，尤其在額頭、兩頰、眼周，呈現大面積的紅腫和密集的紅色斑點，另一張圖還可見，雙眼周圍皮膚紅腫，眼球可見血絲充血，她指出莊英杰的力氣大到讓她無法承受，對方當時不僅拿美工刀出來，還用她的長髮來用力勒住脖子，導致安歆澐腦部嚴重缺氧，眼結膜出血、臉部血管爆裂。

安歆澐表示被老公家暴的當下，自己是被勒暈的狀態，甚至直言再晚幾秒人就沒了。（圖／翻攝自YouTube）

此外，安歆澐也說當下自己其實是被勒暈了，主持人說道「這是會危及生命的」，而安歆澐則無奈的認為對方是殺人未遂。她透露莊英杰至今仍不斷向她道歉，但自己不會心軟，「如過這件事情是單單的外遇，還是怎麼樣，我還是不會回頭但至少我會原諒；可是他這樣子對我是關乎到生命了，其實我再被勒幾秒就沒了」。最後，安歆澐也公開發表「不自殺聲明」，她強調自己絕對不會自殺，不僅是保護自己，經歷過此事後，留下了陰影，會擔心對方再次傷害她。

安歆澐在節目上公開發表「不自殺聲明」來保護自己。（圖／翻攝自YouTube）





《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

