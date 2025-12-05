安歆澐遭丈夫持刀勒頸「死亡威脅」內幕曝光 小三聞被告嗆：我需要怕嗎？
藝人安歆澐最近在節目《震震有詞》中吐露她與小16歲的丈夫將近9年的婚姻生活，原本在外人眼中和樂融洽的關係，卻因為丈夫的出軌行為而分崩離析，丈夫不僅多次酒後家暴她，最驚險的一次是丈夫用美工刀恐嚇威脅，甚至被鎖喉，險些丟了性命。
安歆澐回想起這段感情的開端，丈夫當初以「陽光大男孩」的形象熱烈追求，她因「真愛不分年齡」這句話而徹底淪陷，然而這段婚姻卻走向毀滅。丈夫在某次與朋友夫妻去露營，當天就和小三暗度陳倉，但她直到女兒畢業典禮前，才從丈夫手機赫然發現他與小三人妻的偷情對話，兩人互傳甜言蜜語，甚至用「老公老婆」稱呼彼此。這個不堪消息讓安歆澐當場感到五雷轟頂，雖然雙方曾約出來當面對質，她難過地質問小三：「我把妳當妹妹，妳這樣對我！」對方只輕描淡寫回了句「抱歉」。
小三密謀反撲安歆澐
更令人心寒的是，當安歆澐提到要走法律途徑，小三竟毫不在乎反嗆：「是嗎！我需要害怕嗎？」儘管一開始她為了孩子，選擇吞忍與寬恕，並簽了和解書，但兩人根本藕斷絲連。小三更囂張鼓動安的丈夫鑽研和解書上的漏洞，還密謀要丈夫暗中蒐集安歆澐任何對外遇案不利的證據。不過，安歆澐靠著一支本來給女兒當玩具的備用手機，在車內意外錄到丈夫與小三的對話紀錄，成為證明丈夫與小三勾勾纏的確鑿證據。
安歆澐遭丈夫死亡威脅
此外，安歆澐透露，自己在最近爆發的一次家庭暴力衝突差點喪命。當時，兩人因為電話裡的一番唇槍舌戰而鬧得不愉快。安歆澐回到家時，赫然發現丈夫悄悄躲在汽車後座，原來他是打算等她上樓之後，偷偷把車開走去跟外遇對象幽會。安歆澐要求他先回家看看孩子，但丈夫卻不停來電逼問「備用手機在哪？」連打4通後，丈夫乾脆衝下樓，硬是搶走她的手機，惡狠狠威脅她：「今天不是妳死就是我死！」他接著繞到駕駛座後方，右手亮出美工刀，左手粗暴地拉扯安歆澐的長髮，死死地勒住她的脖子。
安歆澐死裡逃生過程
安歆澐回想當時駭人景況表示：「措手不及！來不及反抗就被勒暈了，再勒5秒鐘我會因為嚴重腦缺氧，人就會沒了」。而丈夫並未就此罷手，仍死命把她拖去後座，大吼三次「我要殺死你！」 安歆澐只能無助求饒：「你可不可以不要殺我，如果小孩沒有媽媽的話怎麼辦？」在嚇得六神無主的情況下，安歆澐要求對方叫救護車，並抓住時間呼救：「這人要殺我，幫我叫警察來！」巨大的聲響也驚動了鄰居，紛紛主動報警。目前，安歆澐已經聲請了家暴保護令，兩人處於分居狀態。
