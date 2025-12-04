安歆澐遭勒頸險死！「靠女兒手機」錄下嫩尪外遇鐵證

藝人安歆澐在《震震有詞》節目中，揭露與小她16歲丈夫長達近9年的婚姻關係，因對方外遇徹底變調，更曾遭持美工刀威脅及勒頸，差點喪命。張睿紘律師在節目中指出，其丈夫揚言殺死與勒頸行為兩者合一，可能已構成殺人未遂。

安歆澐在《震震有詞》節目中，揭露與丈夫婚姻破裂。（圖／和展影視）

安歆澐表示，當初男方以「陽光大男孩」形象猛烈追求安歆澐，用「愛情不分年齡」的說法打動她。然而婚姻的裂痕從一次露營開始浮現，當時丈夫與友人夫妻一同出遊，卻在露營當天就與小三發生關係。直到女兒畢業典禮前夕，安歆澐在丈夫手機中發現身為有夫之婦的小三傳來親暱訊息，兩人互稱「老公老婆」，她表示當下彷彿觸電般的衝擊。

安歆澐已申請家暴保護令。（圖／和展影視）

雙方夫妻曾約見面談判，安歆澐質問小三：「我把妳當妹妹，妳這樣對我！」對方僅回應一句「對不起」。更令人寒心的是，當安歆澐表明將採取法律行動時，小三竟無所謂地反問：「是嗎！我需要害怕嗎？」儘管第一時間尋求律師協助，安歆澐為了孩子選擇隱忍原諒並簽下和解書，但兩人並未斷絕聯繫。

小三甚至教唆安歆澐的丈夫如何「鑽和解書漏洞」，並商量要從安歆澐身上找尋對外遇不利的證據。意外的是，安歆澐靠著一支平時給女兒當玩具的備用手機，在車內掉落時意外開啟錄影模式，錄下丈夫與小三的通話內容，成為兩人持續聯絡的關鍵鐵證。

安歆澐與莊英杰過去感情恩愛。（圖／翻攝自安歆澐臉書）

目前安歆澐已申請家暴保護令，兩人也已分居，但針對離婚訴訟尚未開始。她透露丈夫對小三「暈船」，還先向法院訴請離婚，反咬安歆澐「精神家暴、不給往外交友」。經歷這一切後，安歆澐至今仍心有餘悸，需要藉助安眠藥入睡，並伴有恐慌症狀。

《中天關心您|拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

保護專線：113/ 110

反霸凌專線：1953

法律扶助基金會：02-412-8518

