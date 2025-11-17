安歆澐遭國手尪家暴！突發「車內爆哭照」曝心聲 她親吐：有太多恐懼

娛樂中心／綜合報導

安歆澐與國手尪婚變。（圖／翻攝自臉書）

44歲歌手安歆澐與小16歲的亞運龍舟國手莊英杰結婚7年，原先曾在節目上甜蜜放閃，如今卻陷入外遇與家暴風暴。她日前在節目與社群先後公開控訴，指丈夫與人妻好友互稱「老公、老婆」，甚至收到對方傳來的情趣內衣照；事發後，她曾聯絡對方配偶，4人坐下談判，但仍難挽回婚姻，目前兩人已進入離婚官司程序。

安歆澐發出在車上哭到失控的照片。（圖／翻攝自IG @anhsinyun）

安歆澐16日在社群貼出自己在車上哭到失控的照片，表示當天像往常一樣開車去工作時聽著歌手璽恩的敬拜歌曲，情緒突然決堤，只能把車停在路邊禱告。她寫下：「即使太多委屈、太多恐懼、不夠勇敢，祢還是沒離開過我。祢知道我很久沒有哭了，還讓我在工作前好好釋放。祢的愛無所不在，祢一直都在。」擦乾眼淚後，她替自己打氣：「好了，繼續漂亮工作去。」

安歆澐被老公家暴後至今還有後遺症，「我的聽覺已經跑到後面。」（圖／翻攝自新聞挖挖哇YouTube）

安歆澐也揭露婚姻期間遭遇的暴力過程。她展示驗傷照，只見雙眼嚴重充血、臉部布滿爆裂紅點。她表示當時莊英杰右手握著美工刀，她試圖制止時，對方另一手扯住她的頭髮，用力勒住脖子，讓她瞬間缺氧，最終導致眼結膜大出血。畫面怵目驚心，引發社會關注，雙方說法則待司法釐清。面對連月風波，安歆澐仍努力維持工作步調，卻也被壓力逼到情緒崩潰。

她也感謝璽恩的音樂陪伴，「謝謝妳的聲音一直陪伴我渡過每一次不知道怎麼渡過的日子。」粉絲看到她的狀態紛紛湧入留言力挺：「神的愛不曾離開妳」「妳值得更好」「加油，勇敢面對生活」等，希望她能度過低潮。安歆澐過去也提到丈夫的收入狀況，指莊英杰雖曾領近千萬元獎金，但以年度平均算並不穩定，而她的月收入略高於對方。兩人先前簽下婚內協議，約定不得外遇並以此為基礎共同購屋，如今隨著她指控丈夫違約，相關事宜皆交由法院處理。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

