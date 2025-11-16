安歆澐遭家暴「車上崩潰痛哭」淚曝近況：太多委屈和恐懼

安歆澐坦言遭老公家暴，並指控男方偷吃人妻。(圖／中時資料照)

歌手安歆澐2019年與小16歲的亞運龍舟國手莊英杰結婚，夫妻倆曾一同上節目分享婚姻生活，還大方暢談閨房秘辛，日前坦言遭到家暴，指控男方偷吃人妻，決定打離婚官司，稍早，她突然上傳一張哭過的自拍照，坦言面臨到太多恐懼，讓網友看了相當不捨，紛紛留言打氣。

安歆澐16日上傳坐在車上的自拍照，只見臉龐有淚珠潸然而下，手正拿面紙放在鼻前，似乎正在調整自己的心情，推測是受到連日風波影響，她表示開車前往工作地點時，車上剛好播放歌手璽恩的歌曲，突然崩潰大哭，立刻把車輛停靠在路邊禱告，「是的，天父，即使太多委屈太多恐懼不夠勇敢，祢還是沒離開過我，甚至知道我很久沒有哭了，還讓我工作前好好釋放，天父祢的愛無所不在，祢一直都在」。

安歆澐最後不忘幫自己打氣：「好了，擦乾眼淚繼續漂亮工作去」，接著Tag璽恩的Instagram帳號致謝：「謝謝你的聲音，一直陪伴我度過每一次不知道該怎麼度過的日子，我愛你」，對此，網友紛紛留言打氣：「加油，熬過去就好，我也經歷過谷底生不如死的日子」、「願神親自用祂的方式來安慰你」、「這首歌會給予我們很大的力量及幫助」。

安歆澐日前上節目《新聞挖挖哇》談婚變風波，在鏡頭前公開被老公莊英杰家暴後的照片，她表示被男方勒脖子，導致腦部缺氧、雙眼爆血絲，畫面看起來怵目驚心。

