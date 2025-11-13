安歆澐遭小16歲尪以髮勒脖！「雙眼爆血」驚悚照曝光

娛樂中心／綜合報導



藝人安歆澐過去參加《超級星光大道》進一步獲得大眾認識，2019年與小16歲龍舟國手老公莊英杰結婚之後，共同育有一對兒女，沒想到近日安歆澐就爆出7年婚姻出現問題，她爆出老公不只對她出手、甚至出軌好姐妹，目前已經進入打離婚官司階段，安歆澐更登上節目亮出遭勒脖缺氧、整張臉布滿紅點，兩眼充血的驚悚照片，讓支持安歆澐粉絲都急忙留言關心：「非常心疼……」。





昔甜喊國手尪1天6次！安歆澐曝被髮勒脖「雙眼爆血」驚悚照…余祥銓、薔薔開挺了

《超級星光大道》出身的安歆澐爆出婚變，指控小16歲國手老公莊英杰不但出軌閨蜜，還對她施暴。（圖／翻攝自臉書@安歆澐）

廣告 廣告

安歆澐與國手老公莊英杰經營7年婚姻，曾經登上節目分享對方「一夜6次」事蹟，沒想到近日安歆澐就爆出小16歲丈夫多次劈腿自己人妻好姐妹，還在比賽失利之後，情緒發生變化，甚至曾經拿力氣砍冰箱、今年4月還直接在車上勒暈他，目前兩人正在打離婚官司，安歆澐也登上節目公開遭到老公勒脖後的驚悚畫面。

昔甜喊國手尪1天6次！安歆澐曝被髮勒脖「雙眼爆血」驚悚照…余祥銓、薔薔開挺了

她公開勒脖暈厥的經過，表示臉部微血管全爆、雙眼充血，畫面怵目驚心。（圖／翻攝自YouTube@新聞挖挖哇！）





只見安歆澐自拍記錄遭施暴後畫面，蒼白臉蛋上沒有任何表情，整張臉表面浮著密密麻麻的爆裂紅點，雙眼更是大充血，被問到怎麼會變成這樣，安歆澐描述當下場景，由於莊英杰一手拿著利器，讓安歆澐拼命伸手握住莊英杰的手，另一邊莊英杰還拿著她的頭髮勒住安歆澐的脖子，讓她無法動彈、長時間缺氧之下，才導致她雙眼充血、臉部微血管爆裂。





昔甜喊國手尪1天6次！安歆澐曝被髮勒脖「雙眼爆血」驚悚照…余祥銓、薔薔開挺了

演藝圈好友都給予安歆澐大大支持。（圖／翻攝自臉書@安歆澐）

安歆澐提到直到現在她依舊內心受到震撼，難以與他人好好相處、聽力也發生異常，公開現身都需要長時間心理建設，目前離婚官司還在進行，出庭遠遠看到莊英杰、內心仍會感到害怕，安歆澐的經歷公開之後，除了余祥銓、薔薔等演藝圈好友給予滿滿支持應援，網友也留言打氣：「安歆澐，很勇敢！蠻冷靜」、「真的不能忍，有1就有2」、「很堅強的女人好好保重」、「女人真的要愛自己不要為了別人隱忍」、「你好勇敢，非常心疼，加油」、「講風涼話的人不懂，當初很愛的時候～是不會預測這麼多的，因為愛到了就是愛到了～就不相信你們人生沒出過差錯！」。

廣告 廣告









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：昔甜喊國手尪1天6次！安歆澐曝被髮勒脖「雙眼爆血」驚悚照…余祥銓、薔薔開挺了

更多民視新聞報導

TANK赴中「心肝移植」1年近況曝！現身「這狀態」網驚：特別棒

攤位發娃大叔竟是55歲吳奇隆！中國打拼畫面曝光

TANK衝中國「心肝移植」狀態大回歸！網見他「近臉面目」嚇爛了

