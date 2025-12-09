安歆澐遭尪「勒到昏厥」公開傷勢照 吳姍儒心疼：妳很勇敢
曾參加《超級星光大道》的女星安歆澐日前公開與丈夫莊英杰婚變內幕，稱對方不僅外遇甚至多次對她拳腳相向，讓她對這段婚姻徹底死心。而她近日參與《小姐不熙娣》，與來賓王思佳、安歆澐、陳依依及節目班底朱琦郁、張琳，暢聊曾抓包另一半偷吃的驚人過程，並公開了遭家暴的傷勢照，讓代班主持人Sandy吳姍儒看了當場心疼落淚。
安歆澐透露，丈夫與小三是在一次家庭露營聚會中認識，且第一天就「出事」，但她卻完全蒙在鼓裡。起初她只覺得丈夫行為詭異，會特地去探某位朋友的班，甚至「提前知道」小三車子出沒地點，讓她警鈴大響。直到某天半夜，她拿丈夫的手機看孩子照片時，螢幕突然跳出小三的曖昧訊息：「你在幹嘛？」她瞬間心碎，點開對話一看，才發現兩人不僅互傳火辣情話，還一起挑情趣內衣！讓她崩潰直呼：「自己像被電擊一樣，撕心裂肺。」當場叫醒熟睡的丈夫質問：「到底是怎麼搭上的？」
沒想到丈夫竟厚顏無恥地回答：「是她先撩我的。」還爆出小三曾大膽對男方說：「就算你有家庭、有小孩，也不是不能怎樣啊。」兩人甚至曾在廁所「搞起來」，讓一旁的薔薔大喊：「好噁喔，我要吐了啦！」
更誇張的是，這名第三者自己也有家庭。安歆澐指出，雙方夫妻曾約在公園談判，她當面質問小三：「你們是真愛？還是怎樣？不是說不要再聯絡了？」結果小三竟囂張回嗆：「怎樣，我就是打給他啊！我就是喜歡他啊！」小三的丈夫聽完也氣炸。
安歆澐透露先前為挽救婚姻，多次想與丈夫溝通，但最終換來的卻是家暴，還曾被丈夫勒到昏厥，「還好最後有人發現我需要幫助。」並呼籲所有女性：「千萬不要忽略身為正宮的第六感！」而她公開傷勢照片後，吳姍儒當場心疼落淚，全場也感嘆她「真的很勇敢」。
《中天關心您|拒絕暴力行為，尊重身體自主權》
保護專線：113/ 110
反霸凌專線：1953
法律扶助基金會：02-412-8518
