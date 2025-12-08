安歆澐驚見小三情趣內衣照！「女方長相曝光」王思佳傻眼
東森綜合《小姐不熙娣》由Sandy吳姍儒代班主持集數播出，攜手派翠克及新加入的生力軍薔薔，共同為節目增添更多火花。本集以「社群一滑破案率百分百？你還在掰理由我已抓出真相！」為題，邀請王思佳、安歆澐、陳依依及班底朱琦郁、張琳，暢聊抓包另一半偷吃的驚人過程。其中，安歆澐繼上次帶女兒上節目，意外被孩子童言童語爆料「爸爸在跟別的女生談戀愛」後，近期也公開婚變，並揭露丈夫出軌及家暴惡行，她更完整分享「揪出外遇鐵證」的驚悚過程。
安歆澐透露，丈夫與小三是在一次家庭露營聚會中認識，兩人第一天就「出事」，她卻完全蒙在鼓裡。她說，起初她只覺得丈夫行為詭異，會特地去探某位朋友的班，甚至「提前知道」小三車子出沒地點，讓她警鈴大響。直到某天半夜，她拿丈夫的手機看孩子照片時，螢幕突然跳出小三的曖昧訊息：「你在幹嘛？」她瞬間心碎，點開對話一看，才發現兩人不僅互傳火辣情話，還一起挑情趣內衣！安歆澐崩潰表示：「自己像被電擊一樣，撕心裂肺。」她當場叫醒熟睡的丈夫質問：「到底是怎麼搭上的？」丈夫竟厚顏無恥地回答：「是她先撩我的。」還爆出小三曾大膽對男方說：「就算你有家庭、有小孩，也不是不能怎樣啊。」兩人甚至在廁所就搞起來，薔薔聽到氣炸，大喊：「好噁喔，我要吐了啦！」
更誇張的是，這名第三者自己也有家庭。安歆澐指出，雙方夫妻曾約在公園談判，她當面質問小三：「你們是真愛？還是怎樣？不是說不要再聯絡了？」結果小三竟囂張回嗆：「怎樣，我就是打給他啊！我就是喜歡他啊！」現場嘉賓全部傻眼。小三丈夫聽完也氣炸，直接把帽子甩到椰子樹上，笑翻眾人，王思佳更吐槽：「應該甩在小三臉上啦！」眾人聽完怒不可遏，紛紛敲碗想看小三長相，安歆澐曝光照片後，王思佳當場氣喊：「這樣妳還說像我？」此外，安歆澐為挽救婚姻，多次想與前夫溝通，但最終換來的卻是家暴，她更曾被前夫勒到昏厥。她公開傷勢照片後，全場震驚，Sandy看到也當場心疼落淚。安歆澐感性表示：「還好最後有人發現我需要幫助。」眾人暖喊：「妳真的很勇敢。」她也呼籲所有女性：「千萬不要忽略身為正宮的第六感！」
王思佳則分享她的「通靈之聲」破案經驗。她笑說，有次滑手機突然有個聲音說：「去看一下桌子。」派翠克秒吐槽：「聽起來超不合理。」但她真的走過去，竟發現桌上有一張電話卡。她忍不住照著號碼撥打，對方竟是位女性，還知道她是男友的女友，讓王思佳瞬間傻眼，只淡定回了一句：「該不會你也是吧？」該名女子甚至還幫王思佳的男友送換洗衣物，等男友回來，她直接跟男友對質，沒想到男友竟反過來甩鍋辯解：「她就喜歡我，我能怎麼辦？」
